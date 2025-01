Come di consueto Samsung ha progettato una nuova linea di sfondi per la sua imminente gamma di smartphone di punta.

Gli sfondi della serie Samsung Galaxy S24 dell’anno scorso erano ispirati alle formazioni rocciose, ma oggi scopriamo che per la gamma Galaxy S25 l’azienda ha cambiato stile.

Gli sfondi di Samsung Galaxy S25 da poco trapelati su X per mano del noto leaker Max Jambor presentano un motivo a “S” in due tonalità rilassanti e sono decisamente più minimali e raffinati, ma anche meno audaci di quelli dell’anno scorso e probabilmente risulteranno meno invadenti con la One UI 7.

Gli sfondi di Samsung Galaxy S25 sono scaricabili in alta risoluzione

È possibile scaricare gli sfondi di Samsung Galaxy S25 in alta risoluzione direttamente dalla galleria per chiunque voglia applicarli sul proprio smartphone, tuttavia è probabile che ce ne siano anche degli altri, poiché in genere Samsung rilascia set di sfondi separati per i modelli base, Plus e Ultra della serie e quest’anno è atteso anche un modello Slim.

Il leaker non lo specifica, ma gli sfondi che vediamo ora potrebbero riguardare solo uno degli smartphone della nuova gamma di punta di Samsung.

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra sono attesi il 22 gennaio, mentre si vocifera che Samsung Galaxy S25 Slim verrà presentato tra aprile e maggio. In questi giorni sono trapelati anche i presunti prezzi in euro dei dispositivi Samsung Galaxy S25.