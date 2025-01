Il team di sviluppatori di Samsung continua a lavorare senza sosta al miglioramento di One UI 7, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, basata su Android 15 e destinata a fare il proprio esordio ufficiale a bordo della serie Samsung Galaxy S25.

In queste settimane abbiamo avuto modo di scoprire molte delle novità che One UI 7 porterà con sé e una delle più interessanti è rappresentata senza dubbio dalla possibilità di separare le notifiche e le Impostazioni rapide in due pannelli diversi.

Una comoda aggiunta con la beta 3 di One UI 7

Con la beta 3 della nuova interfaccia di Samsung è stata introdotta la possibilità per gli utenti di scegliere come accedere al pannello per le impostazioni rapide, ovviamente per il caso in cui si fosse deciso di separarlo da quello relativo alle notifiche (è infatti possibile anche tenerli uniti, così come avviene nella precedente versione dell’interfaccia del colosso coreano).

Se si decide di separare il pannello delle notifiche da quello delle impostazioni rapide, si potrà accedere a quest’ultimo con uno swipe verso il basso dall’angolo in alto a destra oppure aprendo il pannello delle notifiche e scorrendo verso sinistra dal lato destro dello schermo.

Ebbene, con la beta 3 è stata aggiunta la possibilità di accedere al pannello delle impostazioni rapide anche con uno swipe verso il basso dall’angolo in alto a sinistra (ciò con l’opzione Quick panel on the left side).

Per arrivare a tale opzione è necessario aprire il pannello delle impostazioni rapide, toccare l’icona matita e quindi accedere alle impostazioni del pannello.

Questa nuova opzione sarà senza dubbio apprezzata dagli utenti mancini, che non dovranno più lanciarsi in “acrobazie” per accedere al pannello delle impostazioni rapide.