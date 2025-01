La presentazione della gamma Samsung Galaxy S25 è prevista per il 22 gennaio e con l’avvicinarsi del fatidico giorno è normale che le indiscrezioni sui nuovi smartphone di punta si infittiscano.

Ora una nuova fuga di notizie rivela i presunti prezzi di Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus e Galaxy S25 Ultra in Europa. Nel frattempo si vocifera anche del sistema di raffreddamento dei nuovi smartphone Samsung in arrivo.

Spuntano i presunti prezzi in Europa della serie Samsung Galaxy S25

Uno screenshot trapelato di un listino di vendita al dettaglio di un ignoto paese europeo rivela le presunte opzioni di colore, le capacità di archiviazione e i prezzi dell’imminente serie Samsung Galaxy S25. Ecco cosa ci aspetta.

Samsung Galaxy S25 argento, blu navy, blu ghiaccio e menta: