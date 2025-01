Si chiama Nubia Music 2 ed è un nuovo smartphone economico dedicato in particolare agli utenti che desiderano avere sempre con sé una piccola cassa per ascoltare le proprie canzoni preferite.

Il nuovo telefono di ZTE è simile a quello di precedente generazione e ha il suo punto di forza in un sistema audio con canali 2.1, composto da tre altoparlanti, dotato di configurazione DTS:X Ultra, con il supporto all’audio spaziale e capace di garantire un volume massimo 96 db.

Le principali caratteristiche di Nubia Music 2

Dotato di un display LCD da 6,7 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate a 120 Hz, Nubia Music 2 è animato da un processore Unisoc T7200 (dovrebbe trattarsi di una variante rinominata di Unisoc T606).

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti potranno fare affidamento su 4 GB di RAM (con la possibilità di ottenere altri 4 GB virtuali) e su 128 GB di memoria archiviazione.

Tra le altre caratteristiche di Nubia Music 2 troviamo una fotocamera primaria da 50 megapixel (con apertura f/1,8) e una fotocamera frontale da 5 megapixel, le connettività Bluetooth 5.2 e NFC, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale e una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica a 10 W.

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone di Nubia arriva sul mercato con Android 14 e varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come AI Photo Search, AI Magic Eraser e AI Magic Editor.

Nubia Music 2 è già disponibile in Malesia in due colorazioni (Melody Wave e Pop Art) ad un prezzo pari, al cambio, a circa 80 euro. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire se lo smartphone arriverà anche in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.