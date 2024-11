L’elenco degli smartphone che possono vantare Qualcomm Snapdragon 8 Elite nelle scorse ore si è allungato: è stato lanciato, infatti, Nubia Z70 Ultra.

Destinato al momento al mercato globale e anche italiano, il nuovo telefono di Nubia può contare su una dotazione tecnica da primo della classe, offrendo agli utenti fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 4.0 PRO), una batteria da 6.150 mAh e varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Le principali caratteristiche di Nubia Z70 Ultra

Forte di un design frontale “tutto schermo”, Nubia Z70 Ultra sulla parte posteriore si caratterizza per un comparto fotografico principale decisamente fuori dal comune, inserito in un modulo di forma rettangolare e di dimensioni piuttosto generose.

Queste sono le principali caratteristiche del nuovo smartphone di Nubia:

display OLED BOE Q9+ da 6,85 pollici con risoluzione 1,5 K (2.688 × 1.216 pixel), refresh rate a 144 Hz, touch sampling rate a 960 Hz, colori a 10-bit, 100% DCI-P3 color gamut, luminosità di picco fino a 2.000 nit

processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) con GPU Adreno 830

12 GB / 16 GB / 24 GB di RAM LPDDR5X

256 GB / 512 GB / 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 4.0)

fotocamera frontale sotto il display OmniVision OV16A1Q da 16 megapixel

tripla fotocamera posteriore con sensore primario Sony IMX906 da 50 megapixel (1/1.56″, apertura variabile f/1.59-f/4.0, OIS), sensore ultra grandangolare OmniVision OV50D da 50 megapixel e teleobiettivo periscopico OmniVision OV64B da 64 megapixel (1/2″, OIS)

connettività 5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1/L5) e GLONASS, USB Type-C, NFC

supporto Dual SIM (nano + nano)

Android 15 con Nebula AIOS

scocca resistente a polvere e acqua (IP68 e IP69)

batteria da 6.150 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 80 W)

dimensioni: 164,3 × 77,1 × 8,6 mm

peso: 228 grammi

In Italia Nubia Z70 Ultra è già disponibile in pre-ordine e farà il suo esordio sul mercato il 13 dicembre con prezzi di 749 euro per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, 849 euro per la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage e di 969 euro per la versione con 24 GB di RAM e 1 TB di storage.