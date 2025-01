YouTube offre ai creatori vari strumenti che li aiutano a studiare il loro pubblico e a capire come migliorare le performance dei loro contenuti.

Per aiutare gli youtuber a catturare l’attenzione dei visitatori del loro canale, la piattaforma di Google sta lanciando una funzionalità che consente loro di ritagliare i segmenti popolari dei loro video e pubblicarli separatamente per metterli in evidenza.

Il team di YouTube ha annunciato una nuova funzionalità che consente ai creatori di trovare segmenti popolari nei loro video pubblicati più lunghi e di ripubblicarli separatamente in formato 16:9, quindi le clip prodotte dovrebbero mantenere il loro orientamento orizzontale, piuttosto che passare al formato verticale 9:16 degli Shorts.

YouTube permette di ritagliare i segmenti popolari dei video per creare clip in evidenza

Per il momento YouTube sta testando questa novità solo per i video in inglese e con un piccolo gruppo di utenti che vedranno un nuovo pulsante “Crea un video in evidenza” quando modificano un video tramite YouTube Studio Desktop.

Cliccando sul nuovo pulsante la piattaforma evidenzierà automaticamente le parti più popolari del video e aiuterà il creatore a ritagliarle per pubblicarle in modo indipendente.

In questo modo, quando gli spettatori visitano un canale per la prima volta possono guardare le brevi clip con i momenti che offrono una panoramica più chiara dei contenuti del canale e aiutarli a decidere se seguirlo o meno.

Al momento non è detto che questa funzionalità diventerà ufficiale, ma Google potrebbe decidere di estenderla a più utenti e alla fine deciderà cosa fare in base al feedback ricevuto.

Attualmente Google sta testando anche la metrica del pubblico mensile e la condivisione dei testi per YouTube Music.