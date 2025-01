Il team di sviluppo di Google Messaggi ha in serbo una novità davvero interessante per tutti gli utenti. Grazie a un’approfondita analisi dell’ultima versione beta dell’app di messaggistica di Big G, è emerso che presto potremo contare su un nuovo livello di sicurezza nelle nostre conversazioni.

Google Messaggi fa sul serio: in arrivo la crittografia MLS per messaggi più sicuri

Ma andiamo con ordine. Se siete affezionati lettori della nostra testata, ricorderete che già nel 2023 Google aveva accennato all’arrivo del protocollo MLS (Messaging Layer Security) per le chat RCS. Ebbene, ora questa promessa sta per diventare realtà.

Scavando nel codice della versione beta v20250106 dell’app Google Messaggi, gli sviluppatori hanno scovato un interessante flag chiamato “zinnia” (a quanto pare, Google adora i nomi in codice floreali). Questo flag (che trovate qui sotto) non è altro che l’implementazione della tanto attesa crittografia MLS, che promette di portare l’interoperabilità della sicurezza end-to-end a un livello mai visto prima.

bugle.enable_zinnia_in_conversations

Al momento, i più curiosi possono già attivare manualmente questa funzionalità nelle chat singole tramite i flag di sviluppo, ma per le conversazioni di gruppo dovremo pazientare ancora un po’. Il sistema utilizza un semplice sistema di valori booleani: 0 per la crittografia RCS standard e 1 per il nuovo protocollo MLS.

Ma perché dovrebbe interessarci questa novità? Immaginate di poter comunicare in modo sicuro non solo all’interno di Google Messaggi, ma anche con chi usa altre app di messaggistica. Questo è esattamente l’obiettivo di Google con il protocollo MLS: creare uno standard di sicurezza universale che superi i confini delle singole applicazioni.

Come spesso accade con le funzionalità in beta, non aspettatevi di trovare questa opzione già disponibile nella vostra versione di Google Messaggi. Il colosso di Mountain View sta procedendo con i piedi di piombo per assicurarsi che tutto funzioni alla perfezione prima del rilascio pubblico.

Nel frattempo, non possiamo fare altro che attendere i prossimi aggiornamenti e sperare che questa novità arrivi presto nelle nostre mani. Come sempre, continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati su ogni sviluppo.