Google ha rilasciato il primo aggiornamento del nuovo anno per Android Auto. La versione 13.5 beta è un banco di prova per il prossimo aggiornamento che sarà disponibile per tutti entro un paio di settimane.

Nel frattempo sembra che Google stia lavorando anche per portare Android Auto su più categorie di veicoli, comprese le motociclette.

Google rilascia Android Auto 13.5 Beta

Apparentemente l’aggiornamento non sembra introdurre alcun cambiamento, tuttavia alcuni utenti potrebbero vedere il lettore multimediale riprogettato annunciato poco più di una settimana fa.

Con l’occasione ricordiamo che è possibile ottenere l’ultima versione di Android Auto tramite Google Play Store, o ancora prima attraverso APKmirror procedendo con l’installazione manuale.

Android Auto potrebbe approdare su più categorie di veicoli

Google potrebbe presto introdurre alcune modifiche all’interfaccia di Android Auto per renderla più inclusiva per i motociclisti.

Le prove sono state individuate nel codice della versione 13.5.150204 di Android Auto, poiché Google ha sostituito tutte le istanze della parola “Auto” con “Veicolo” nelle impostazioni dell’app.

Il colosso di Mountain View ha inoltre aggiunto alcune nuove icone che raffigurano motociclette e il marchio del produttore indiano TVS.

Google sembra anche intenzionata ad aggiungere il supporto per display ad alta risoluzione per rendere l’interfaccia nitida anche sulle unità principali con schermi più grandi. Attualmente la risoluzione è limitata a 1920×1080, ma presto potrebbero essere supportate risoluzioni 2560x1440p e 3840x2160p.

Queste modifiche non sono attive nell’attuale versione stabile di Android Auto, ma è probabile che verranno implementate con un futuro aggiornamento.