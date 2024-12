La scorsa settimana Google ha lanciato Android Auto 13.4 in versione stabile e l’aggiornamento finalmente introduce anche qualche novità e non solo le solite correzioni di bug e/o nuovi bug.

Come abbiamo riportato Android Auto sta beneficiando dell’introduzione dei colori dinamici in stile Material You, tuttavia anche il lettore musicale di sistema ha ricevuto un restyling.

Su Android Auto tutte le app musicali condividono lo stesso design di base in modo da permettere al conducente di andare a memoria evitandogli ulteriori distrazioni durante la guida.

Dalla riprogettazione di Android Auto avvenuta nel 2023 il lettore musicale non è cambiato granché, ma l’aggiornamento 13.4 sta introducendo un leggero rinnovamento.

Android Auto riceve un lettore musicale rinnovato

In Android Auto 13.4 la copertina dell’album è posizionata più a sinistra e la barra di avanzamento del brano è a fianco, e non più sotto, insieme al titolo del brano, l’artista e l’ora.

Il testo è leggermente più piccolo per adattarsi al nuovo layout, mentre i pulsanti nella parte bassa dell’interfaccia ora sono più distanziati tra loro.

Qui sopra potete vedere la nuova interfaccia del lettore musicale quando si utilizza Spotify, ma dovrebbe apparire uguale per tutte le app audio su Android Auto.

Questo approccio potrebbe essere un segnale del fatto che Google si sta avvicinando a lanciare l’aggiornamento Car Media che dovrebbe consentire ad Android Auto di riprodurre contenuti multimediali locali, comprese le stazioni radio, ma al momento non c’è ancora alcun segno della funzionalità nella versione 13.4.