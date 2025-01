Tra le diverse applicazioni disponibili per Android ce ne sono molte dedicate alla messaggistica, tra queste WhatsApp è senza dubbio una delle più apprezzate e utilizzate dagli utenti, motivo per cui il team di sviluppatori dedicato si prodiga costantemente nel miglioramento del software offerto ai propri utenti attraverso l’implementazione di diverse novità.

L’app in questione riceve ciclicamente tutta una serie di nuove funzioni, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto un’interfaccia riprogettata per la gestione delle liste delle chat, l’introduzione in fase di test di una nuova barra inferiore per la condivisione rapida su altre app, ma abbiamo anche visto come la versione Beta dell’app abbia reso più semplice l’avvio delle chat vocali di gruppo, o ancora come sia stata introdotta un’utile informazione per i gruppi.

Oggi, grazie a quanto condiviso dai colleghi di wabetainfo, vediamo insieme una novità attualmente in distribuzione per il canale Beta di WhatsApp per Android, riguardante la creazione di gruppi, chat e community.

WhatsApp semplifica la creazione delle community

Con il rilascio dell’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per Android, la 2.25.1.11, alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare dei banner informativi nella schermata dedicata alle community; gli elementi in questione avvisano di una nuova funzionalità che semplifica il processo di creazione di community, gruppi e chat, centralizzando tutti gli strumenti di creazione nella scheda Chat.

Alcuni utenti potrebbero visualizzare uno dei due banner mostrati nell’immagine qui sopra, che li informa riguardo la nuova posizione per le opzioni di creazione della community: ora infatti la possibilità di creare una nuova community è stata spostata nella scheda Chat, che ospita già le opzioni per avviare nuove chat e creare gruppi.

Con quest’ultima novità WhatsApp mira a semplificare l’esperienza utente rendendola più uniforme, tutte le opzioni correlate alla creazione (di chat individuali, di gruppo o community) sono ora raggruppate in un’unica interfaccia. Contestualmente il software rimuove dalla scheda dedicata alle community il pulsante di azione mobile disponibile in precedenza, rendendo la scheda più snella.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, seguendo le indicazioni riportate nella nostra guida.