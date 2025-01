Purtroppo anche gli smartphone vanno in pensione e in questo caso tocca ad alcuni che montano una versione troppo vecchia di Android. Malgrado si pensi che le applicazioni installate nel proprio smartphone abbiano un ciclo di vita infinito, la realtà dei fatti ci dimostra che le cose non sono affatto così. L’obsolescenza rende poco sicuri gli smartphone dopo che non vengono più aggiornati dopo molto tempo, ed è anche per questo che applicazioni famose iniziano ad interromperne il supporto.

WhatsApp abbandona altri smartphone: ora richiede almeno Android 5.0 Lollipop

In questo caso parliamo di WhatsApp, una delle applicazioni più utilizzate e più scaricate dal Google Play Store, che da oggi, cioè dal 1 gennaio 2025, per essere precisi, smette di funzionare su diversi dispositivi con Android. Per motivi di sicurezza, infatti, tutti gli smartphone muniti di una versione precedente alla 5.0 Lollipop, che in realtà non sono tantissimi, non potranno più utilizzare WhatsApp. Ecco una lista dei modelli che non saranno più supportati da WhatsApp, per esempio:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini.

Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini. Motorola: Moto G (1a generazione), Droid Razr HD, Moto E (1a generazione).

Moto G (1a generazione), Droid Razr HD, Moto E (1a generazione). HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

One X, One X+, Desire 500, Desire 601. LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90. Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Se non conoscete qual è la versione di Android presente nel vostro smartphone, vi basta seguire questi semplici passi per scoprilo: Impostazioni > Sistema > Informazioni su e qui potrete controllare la versione di Android presente. Purtroppo non esiste una strada alternativa da percorrere per aggirare il blocco del funzionamento di WhatsApp.

Cosa fare se si possiede uno di questi smartphone?

L’unica soluzione è pensionare lo smartphone in questione. Non è infatti più possibile utilizzare WhatsApp anche se l’applicazione vi dirà di scaricare una versione aggiornata.

A tal proposito vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida sui migliori smartphone Android. Qualora steste cercando qualcosa di a buon prezzo, potete valutare la nostra selezione ai migliori smartphone sotto i 100 euro o quella sotto i 200 euro.