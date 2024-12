Wear OS è uno dei sistemi operativi sviluppati da Google, da tempo utilizzato sui dispositivi indossabili dell’azienda e non solo; gli smartwatch mossi da questo SO possono contare su tutta una serie di applicazioni per Android grazie all’integrazione con lo store ufficiale dell’azienda, tra queste c’è ad esempio Google Wallet.

Oggi vediamo insieme alcune novità, sia strettamente legate al sistema operativo in sé, sia all’applicazione Wallet utilizzabile sugli smartwatch.

Wear OS permette ora il download degli aggiornamenti tramite Wi-Fi e rete cellulare

Chi tra voi possiede uno smartwatch Wear OS sa bene quanto possa essere frustrante il download degli aggiornamenti sul proprio dispositivo, il sistema operativo in questione infatti utilizza per questa operazione la connettività Bluetooth, che può rendere necessario anche diverso tempo per il completamento del download dei dati.

Fortunatamente però, Google sembra aver deciso di porre rimedio a questo aspetto, con un secondo aggiornamento di sistema Google Play infatti (a inizio mese era stata rilasciata la versione 24.47) con numero versione 24.49, la cui distribuzione è iniziata nella giornata di ieri, il colosso introduce la possibilità di scaricare gli aggiornamenti sugli smartwatch utilizzando la rete cellulare o il Wi-Fi.

[Wear] Quando aggiorni il dispositivo indossabile, ora il Wi-Fi e le reti mobile avranno priorità sul Bluetooth per download più rapidi. Se il Wi-Fi non è disponibile, puoi scegliere la tua rete preferita.

Al momento non è chiaro se questa modifica sarà valida solo per gli smartwatch dell’azienda o per tutti gli orologi mossi da Wear OS.

Oltre a ciò, l’ultimo aggiornamento di sistema Google Play introduce anche una novità che riguarda l’impostazione automatica del fuso orario:

[Wear] Grazie a questa nuova funzionalità, potrai aggiornare il fuso orario dello smartwatch in base alla tua posizione attuale, anche quando lo smartwatch è offline.

Google Wallet per Wear OS permette ora l’apertura di alcune porte

Passiamo ora ad un’altra novità per Wear OS, legata questa volta all’app Google Wallet. Il software in questione riceve costantemente tutta una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto l’estensione della disponibilità dell’opzione “Tutto il resto” in alcuni mercati, i lavori per un nuovo strumento di importazione in blocco, una possibile nuova funzione per i pass, ma abbiamo anche visto come la nuova scorciatoia dell’app sia stata ampiamente distribuita, o ancora come sia stata modificata l’icona delle notifiche.

Già da qualche tempo l’applicativo in questione permette agli utenti di effettuare pagamenti con carte di credito e di debito direttamente dall’orologio, ma offre anche alcune funzioni per i trasporti pubblici e altro. Nello specifico alcuni di voi potrebbero ricordare come ad inizio mese vi avessimo segnalato un’interessante novità introdotta con l’aggiornamento di sistema Google Play 24.47, che avrebbe permesso agli utenti di utilizzare chiavi di hotel, tessere del campus e badge aziendali direttamente sul proprio orologio.

Bene, un recente rapporto evidenzia come Wear OS vanterà presto la possibilità di interagire con i prodotti Schlage in modalità wireless dagli smartwatch che eseguono il sistema operativo di Google, le serrature del brand, utilizzate in diversi contesti come uffici e campus, potranno essere aperte senza la necessità di avere fisicamente con sé l’apposito portachiavi o il documento di identità, ma semplicemente grazie all’utilizzo del proprio orologio.