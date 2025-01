Fine della corsa per gli smartwatch Wear OS di Fossil. Ad appena un anno di distanza dall’annuncio che non avrebbe più investito in nuovi orologi con tale sistema operativo, infatti, oggi il brand mette in concreto quello che sembra essere l’ultimo tassello di un mosaico che è andato a delinearsi gradualmente negli ultimi 18 mesi: il ritiro dal mercato dell’ultimo degli smartwatch con il proprio marchio rimasto ancora disponibile in catalogo.

La virata rispetto agli iniziali auspici è evidentemente notevole, anche perché la società aveva investito ingenti risorse per integrare il Wear OS di Google nei propri smartwatch. In un primo momento, inoltre, Fossil era diventata un pilastro della piattaforma operativa della società di Mountain View, fungendo da apripista per il Pixel Watch e il passaggio di Samsung da Tizen.

Tuttavia, appare evidente come gli investimenti non abbiano portato ai risultati sperati, visto e considerato che Fossil non ha mai conquistato fette rilevanti nel mercato degli smartwatch (gli ultimi report la davano al 2%).

E così, a gennaio 2024 la società ha annunciato che avrebbe concluso i propri impegni con Wear OS e che non vi sarebbero stati nuovi smartwatch sul mercato, assicurando però un supporto software per il prossimo futuro, come dimostra un recente aggiornamento già reso disponibile.

Il Citizen CZ Smart Gen 2 non è più disponibile online

Il ritiro degli smartwatch Fossil non è comunque una rivoluzione per il mercato: al di là della bassa quota in mano al brand, infatti, la maggior parte degli orologi rimanenti in magazzino era già stata svenduta tra la primavera e l’estate dello scorso anno. Uno smartwatch, però, risultava ancora disponibile: il Citizen CZ Smart Gen 2, annunciato nel 2023 con una serie di funzionalità dedicate al fitness, nonostante diversi problemi tecnici di cui parlammo a suo tempo era ancora in commercio.

Ebbene, in questi giorni Citizen (che con Fossil aveva avviato una partnership per gli smartwatch nel 2018) ha eliminato CZ Smart Gen 2 nelle sue due varianti (Sport e Casual Unisex) dal proprio store online, dove compariva nella sezione degli orologi ibridi. Evidentemente, aver tolto il Citizen CZ Smart dal proprio catalogo equivale ad aver terminato anche il proprio impegno nel mercato degli smartwatch Wear OS.

In termini più ampi, ora con l’abbandono di Wear OS da parte di Fossil sono il Pixel Watch di Google e la gamma Samsung Galaxy Watch a fare da portabandiera al sistema operativo mobile di Google, mentre Mobvoi e OnePlus sono ad oggi gli unici altri marchi che utilizzano attivamente la piattaforma.