Attualmente l’app di Amazon mostra interfacce dal design leggermente diverso a seconda della regione e della piattaforma utilizzata. Su Android il design più diffuso è quello con l’intestazione color verde acqua, ma ora l’app di Amazon mostra una barra di ricerca rinnovata per alcuni utenti.

L’ultimo design presenta un campo di ricerca a forma di pillola e la dicitura all’interno del campo non è più “Cerca su Amazon”, ma “Cerca o fai una domanda”. Lo sfondo dell’intestazione è bianco e non è più verde acqua e anche quello della casella della ricerca testuale è stato ritoccato e ora ha un colore grigio molto chiaro.

Amazon testa una nuova barra di ricerca su Android

Nel complesso il nuovo design sembra occupare meno spazio verticale sullo schermo, lasciando più spazio ad Amazon per banner promozionali e raccomandazioni. Tuttavia questo nuovo design è stato individuato su dispositivi Android in India, mentre il sito Web dell’azienda utilizza ancora il design tradizionale blu e giallo.

Al momento è difficile dire se questo sarà il design che uniformerà le app di Amazon, ma sembra più pulito e moderno e lo spazio aggiuntivo è prezioso per il colosso dell’e-commerce. In ogni caso dei test sono quantomeno in corso e a questo punto non resta che sperare in un rilascio più ampio del restyling.