Samsung è il produttore Android più importante oramai da tanti anni ma il suo enorme successo a livello globale dipende soprattutto dagli smartphone di fascia media e bassa mentre per la fascia premium la concorrenza di Apple è decisamente agguerrita e il colosso coreano fatica a stare dietro ai numeri fatti registrare da iPhone in termini di vendite.

Nelle scorse ore il popolare leaker Jukanlosreve ha pubblicato su X i dati relativi alle vendite fatte registrare dalla serie Samsung Galaxy S24 e dai pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 fino a novembre 2024.

I numeri delle vendite di Samsung Galaxy S24 e pieghevoli

Per quanto riguarda la serie Samsung Galaxy S24, i dati diffusi dal leaker riguardano un periodo di 11 mesi di disponibilità sul mercato, nel corso del quale sono stati venduti 34,66 milioni di modelli, con un aumento del 18% rispetto a quanto fatto dalla serie Samsung Galaxy S23 nel medesimo periodo dell’anno precedente (29,41 milioni di device venduti).

Il modello più venduto è stato Samsung Galaxy S24 Ultra con 15,8 milioni di unità, seguito dalla versione base con 12,1 milioni di unità e dalla variante Plus con 6,77 milioni di unità. Tanto per avere un termine di paragone, la precedente generazione ha fatto registrare 13,56 milioni di modelli Ultra venduti, 10,46 milioni di modelli base e 5,39 milioni di modelli Plus.

Passando ai pieghevoli, in cinque mesi Samsung avrebbe venduto 4,9 milioni di modelli, facendo così registrare una diminuzione del 6% rispetto alla precedente generazione (che nel medesimo lasso di tempo ha venduto 5,2 milioni di unità), un dato un po’ preoccupante anche in ottica futura.

In particolare, Samsung Galaxy Z Flip6 ha venduto 2,81 milioni di unità (contro i 3,3 milioni di Galaxy Z Flip5) e Samsung Galaxy Z Fold6 ha venduto 2,09 milioni di unità (facendo meglio del predecessore, le cui vendite si sono fermate a 1,91 milioni di unità).

C’è da tenere presente che questi dati non comprendono il mese di dicembre, solitamente uno dei più vivaci per il settore della telefonia e, pertanto, i numeri odierni relativi alle vendite della serie Samsung Galaxy S24 sono sicuramente più consistenti.

In sostanza, la serie Samsung Galaxy S25 si appresta a sbarcare sul mercato con un ambizioso risultato quantomeno da replicare.