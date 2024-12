Avete bisogno di monitorare il consumo energetico di un prodotto in particolare, oppure volete rendere più smart la vostra casa con poco più di 10 euro? Allora l’offerta proposta in queste ore da Amazon è quella che fa per voi: sul sito è disponibile la presa intelligente Tapo P115 in offerta con circa il 30% di sconto. Vediamo come approfittarne subito.

Tapo P115 in offerta su Amazon a un piccolo prezzo

La presa intelligente Tapo P115 con supporto Wi-Fi 2.4 GHz può rendere smart (quasi) ogni cosa all’interno della casa: può fungere da telecomando grazie all’app, permettere una pianificazione per l’accensione o lo spegnimento dei vari dispositivi (anche a distanza), supporta i timer per la presa collegata e i comandi vocali con Google Assistant e Amazon Alexa. Non manca quella che viene definita come la Modalità assente, che accende e spegne automaticamente i dispositivi (lampade, elettrodomestici, radio, TV, etc. etc.) in momenti diversi per dare l’impressione che ci sia qualcuno in casa.

In più, la presa può monitorare il consumo energetico in tempo reale attraverso l’app Tapo, disponibile gratuitamente sul Google Play Store: può dunque aiutare a ridurre gli sprechi di energia per una migliore gestione. La funzione di Programmazione permette di creare impostazioni di accensione e spegnimento in determinati orari della giornata, mentre la funzione Timer crea dei conti alla rovescia di on/off per gli elettrodomestici (o i dispositivi collegati). Per assicurare la massima affidabilità le impostazioni programmate restano attive anche in caso di disconnessione della presa dalla rete Wi-Fi. La presa smart può essere combinata a più dispositivi Tapo con la creazione di un Gruppo, offre ingombri contenuti (49 x 49 x 60 mm) – permettendo di evitare l’ostruzione di prese adiacenti – e supporta fino a 3680 W.

La presa intelligente Tapo P115 è disponibile in offerta su Amazon a 11,99 euro (venduta e spedita da Amazon): se siete interessanti all’acquisto non vi resta che seguire il link qui in basso. È previsto uno sconto aggiuntivo del 5% con l’acquisto multiplo (ogni quattro pezzi).