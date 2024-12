La notte di Capodanno è un momento magico, ma spesso anche frenetico. Tra brindisi, fuochi d’artificio e abbracci, trovare il tempo per inviare messaggi di auguri personalizzati a tutti può essere complicato. Fortunatamente, esistono soluzioni pratiche per programmare in anticipo gli auguri se hai uno smartphone Android. In questa semplice guida vediamo come programmare i messaggi di auguri di Capodanno sfruttando WhatsApp (coi suoi limiti), SMS e Telegram.

WhatsApp: nessuna programmazione nativa, cosa fare?

Partiamo dall’app di messaggistica più diffusa ma, al tempo stesso, più problematica in questo senso. WhatsApp infatti non permette di programmare messaggi in modo nativo e vi sconsigliamo di utilizzare app di terze parti dato che oltre a richiedere tantissimi permessi (con rischi per la sicurezza), richiedono di mantenere il dispositivo sbloccato, dunque inefficace.

Il metodo migliore per “programmare” i messaggi su WhatsApp (e la parola tra virgolette è doverosa) è preparare il tutto e pigiare sul tasto invio all’ora X. Potete farlo per ogni singola chat, una volta digitato se non premete invio e tornate indietro vedrete che il messaggio risulterà in “bozza” oppure inviare un messaggio unico ai vostri contatti preferiti. Per fare ciò:

Crea una lista broadcast (fino a 256 contatti) andando su Menu > Nuovo Broadcast.

Prepara il messaggio, scrivi in anticipo il testo degli auguri senza premere invio

scrivi in anticipo il testo degli auguri senza premere invio A mezzanotte, apri la lista broadcast e invia il messaggio.

In alternativa, se volete inviare messaggi personalizzati, potete utilizzare i vecchi e cari SMS.

SMS programmati: molto facile con l’app Messaggi di Google

Gli SMS sono inclusi gratuitamente in molti piani tariffari e il protocollo RCS consente l’invio di contenuti multimediali senza costi aggiuntivi. Per questi due motivi gli SMS possono essere un’ottima alternativa soprattutto se volete inviare messaggi personalizzati ai vostri contatti preferiti.

L’applicazione da utilizzare è Messaggi di Google, presenta l’icona di una chat blu su sfondo bianco, potete scaricarla sul Play Store qualora non l’abbiate già. Questa applicazione, proprio come Telegram come vedremo, permette la programmazione ad orari prestabiliti degli SMS, per farlo è sufficiente:

Aprire l’app Messaggi di Google (icona blu con fumetto bianco).

(icona blu con fumetto bianco). Selezionare il destinatario e scrivere il messaggio di auguri.

e scrivere il messaggio di auguri. Programmare l’invio: per farlo tieni premuto il tasto Invio, seleziona “Programma messaggio”, imposta data e ora e conferma.

Come programmare i messaggi su Telegram

In ultimo ma non per meno importanza, come programmare i messaggi su di capodanno su Telegram. Questa applicazione di messaggistica, sempre più diffusa in Italia (seguiteci sul canale TuttoAndroid & TuttoTech per le notizie più importanti e su PrezziTech per le offerte sulla tecnologia) supporta nativamente la programmazione dei messaggi, senza bisogno di app esterne.

Per farlo è sufficiente:

Aprire Telegram e selezionare la chat del destinatario.

e selezionare la chat del destinatario. Scrivere il messaggio componendo il testo degli auguri.

componendo il testo degli auguri. Programmare l’invio: tieni premuto il pulsante Invio, seleziona “Programma messaggio”, imposta data e ora e conferma.

Qualunque metodo scegliate, preparatevi in anticipo per godervi la mezzanotte senza preoccupazioni. Buon Capodanno! 🥂