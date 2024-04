Human Mobile Devices, produttore noto come HMD che per un lungo periodo ha lanciato sul mercato gli smartphone Android a marchio Nokia, ha recentemente presentato la sua prima linea “originale” di smartphone chimata HMD Pulse.

Con questa mossa, il produttore mette da parte lo storico brand finlandese e si butta in prima persona all’attacco della fascia bassa del panorama Android: lo fa con una gamma composta da tre modelli, caratterizzati da un design abbastanza pulito ma al passo coi tempi e da un alto livello di riparabilità, il tutto condito a prezzi decisamente accessibili.

HMD dimentica Nokia lanciando un trittico di smartphone economici

Dopo essere stata a lungo la House of Nokia Mobile Devices, si è alla fine concretizzato uno scenario noto già da tempo: HMD è diventata la Human Mobile Devices e inizia a produrre smartphone “in proprio”, mettendo da parte (ma senza rinunciarvi del tutto) il nome dello storico produttore finlandese.

L’azienda ha lanciato sul mercato i nuovi HMD Pulse Pro, Pulse+ e Pulse, tre smartphone Android dichiaratamente di fascia bassa che riflettono in pieno il dictat dell’azienda stando a quanto dichiarato dal CMO Lars Silberbauer:

“Abbiamo il polso della situazione, riconosciamo le esigenze dei consumatori e anticipiamo le tendenze del mercato; la riparazione è la pietra angolare di un nuovo capitolo nell’innovazione degli smartphone. Dimentica l’ordinario, questa è una nuova era di sofisticazione degli smartphone con sostanza.”

Sono molti i fattori in comune tra questi smartphone che, oltre a essere praticaente identici e indistinguibili tra loro (per dimensioni e design generale), offrono tutti un display IPS LCD da 6,65″ con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz, sono tutti plasmati attorno al medesimo SoC Unisoc T606, arrivano sul mercato con a bordo Android 14 (riceveranno due anni di aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di aggiornamenti per le patch di sicurezza) e possono contare su una batteria da 5000 mAh.

Come di consueto, poi, anche in questo caso viene esaltato l’impegno di HMD verso la realizzazione di smartphone sostenibili e riparabili (vengono definiti dispositivi con “riparabilità di prima generazione”), aspetto sottolineato dal CEO di iFixit, Kyle Wiens:

“HMD ha appena annunciato il suo quarto dispositivo riparabile: HMD Pulse Pro. L’impegno costante di HMD nella progettazione di telefoni pensando alla riparabilità rappresenta un cambiamento incoraggiante nella nostra cultura dell’usa e getta, dimostrando che HMD possiede la cultura innovativa necessaria per promuovere i progressi nella riparabilità. Siamo ansiosi di collaborare mentre lavorano per rendere i telefoni riparabili la norma, non l’eccezione”.

HMD Pulse Pro

Il modello di punta, se così si può definire dal momento che tutti e tre hanno molte specifiche in comune, è HMD Pulse Pro. Rispetto ai fratelli minori (leggermente più sottili e leggeri), lui migliora sul fronte della RAM (integra un modulo da 6 GB), sul fronte della ricarica (si spinge fino ai 20 W) e sul fronte del comparto fotografico.

Proprio su questo ambito vi sono le differenze più evidenti (in meglio): lui è l’unico del trio che integra una fotocamera anteriore da 50 megapixel e una doppia fotocamera al posteriore, dove alla principale da 50 megapixel (con autofocus) viene affiancato un sensore per la profondità di campo da 2 megapixel.

Specifiche chiave - HMD Pulse Pro Dimensioni: 163,2 x 75 x 8,6 mm

x x Peso: 196 grammi

Display: IPS LCD da 6,65″ HD+ con refresh rate a 90 Hz e luminosità di picco a 600 nit

da con refresh rate a e luminosità di picco a SoC: Unisoc T606 (12 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G57 MP1

(12 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione

di RAM, di spazio di archiviazione Fotocamera posteriore: doppia , principale da 50 MP (con AF) + sensore per la profondità di campo da 2 MP

, principale da (con AF) + sensore per la profondità di campo da Fotocamera anteriore: 50 MP

Reti mobili e Connettività: 4G , Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0 , NFC , GPS , USB-C

, (802.11 ac), , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 5000 mAh , ricarica rapida cablata a 20 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Android 14 Per conoscere tutte le specifiche tecniche di HMD Pulse Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

HMD Pulse+

Rispetto al modello Pro, HMD Pulse+ può contare su 4 GB di memoria RAM e la ricarica scende a 10 W. Per quanto concerne il comparto fotografico, invece, lui perde il sensore per la profondità di campo (anche se resta la fotocamera principale da 50 megapixel con autofocus) e la fotocamera anteriore, sempre incastonata all’interno di un foro circolare e centrato nella parte alta del display, è da 8 megapixel.

Specifiche chiave - HMD Pulse+ Dimensioni: 163,2 x 75 x 8,5 mm

x x Peso: 187 grammi

Display: IPS LCD da 6,65″ HD+ con refresh rate a 90 Hz e luminosità di picco a 600 nit

da con refresh rate a e luminosità di picco a SoC: Unisoc T606 (12 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G57 MP1

(12 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 4 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione

di RAM, di spazio di archiviazione Fotocamera posteriore: 50 MP (con AF)

(con AF) Fotocamera anteriore: 8 MP

Reti mobili e Connettività: 4G , Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0 , NFC , GPS , USB-C

, (802.11 ac), , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 5000 mAh , ricarica rapida cablata a 10 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Android 14 Per conoscere tutte le specifiche tecniche di HMD Pulse+, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

HMD Pulse

HMD Pulse è sicuramente la proposta più economica del trio: si configura come il dispositivo con meno spazio di archiviazione (64 GB contro i 128 GB dei fratelli maggiori) e con il comparto fotografico meno prestante (fotocamera posteriore da 13 megapixel e fotocamera anteriore da 8 megapixel). Per il resto, ricalca le stesse specifiche del modello “+” ed eredita da entrambi il comparto connettività (reti 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e USB-C).

Specifiche chiave - HMD Pulse Dimensioni: 163,2 x 75 x 8,5 mm

x x Peso: 187 grammi

Display: IPS LCD da 6,65″ HD+ con refresh rate a 90 Hz e luminosità di picco a 600 nit

da con refresh rate a e luminosità di picco a SoC: Unisoc T606 (12 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G57 MP1

(12 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione

di RAM, di spazio di archiviazione Fotocamera posteriore: 13 MP (con AF)

(con AF) Fotocamera anteriore: 8 MP

Reti mobili e Connettività: 4G , Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0 , NFC , GPS , USB-C

, (802.11 ac), , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 5000 mAh , ricarica rapida cablata a 10 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Android 14 Per conoscere tutte le specifiche tecniche di HMD Pulse, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi dei “primi” smartphone a marchio HMD

Esaurite tutte le informazioni legate alle specifiche tecniche dei primi smartphone a marchio HMD che saranno in vendita presto tramite il sito ufficiale del produttore.

Di seguito riportiamo colorazioni e prezzi ufficiali di listino di ciascun modello: