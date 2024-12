YouTube sta perfezionando una funzionalità già testata lo scorso anno, con cui mettere a disposizione dei propri utenti Android un pulsante di azione fluttuante (floating action button, o FAB) chiamato Play Something.

Caratterizzato da un testo bianco su sfondo nero, il pulsante consente agli utenti di accedere a nuovi contenuti in modo rapido e semplice: premendolo, infatti, i video vengono riprodotti senza scorrere verso il basso o effettuare ricerche. Saranno invece eseguiti nell’interfaccia verticale in stile YouTube Shorts con i pulsanti per i like, i dislike, i commenti e la condivisione sulla destra, e lo scrubber della timeline nella parte inferiore. Quando il miniplayer è attivo, il pulsante Play Something scompare, permettendo così una visione più pulita del contenuto.

Sebbene non si abbiano ancora tante notizie a riguardo, è molto probabile che la funzione proponga i video tenendo conto delle preferenze dell’utente e della sua cronologia, elaborando in tal modo dei contenuti che si ritiene possano essere pertinenti con le ricerche effettuate.

Come abbiamo anticipato, YouTube sta testando questa funzione dall’anno scorso, sebbene con diverse evoluzioni: in un primo momento era per esempio riservata ai soli Shorts, mentre ora sembra consentire la riproduzione di video di qualsiasi lunghezza. L’ultima segnalazione in tal senso arriva dalla versione 19.50 per Android.

Ricordiamo che la novità è ancora in fase di test e non è chiaro se e come il nuovo pulsante sarà reso disponibile a tutti, considerato anche che molte sperimentazioni non hanno trovato effettiva diffusione.

Torneremo sulla notizia non appena ci saranno novità.