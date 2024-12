La versione 2.0 Flash di Google Gemini presentata la scorsa settimana era disponibile in versione sperimentale solo sul Web tramite l’apposito selettore dei modelli nell’angolo in alto.

Ora Google sta rendendo disponibile l’accesso a Gemini 2.0 Flash in versione sperimentale anche nell’app Android.

Nella schermata home della versione beta dell’app Google Gemini per Android ora è infatti possibile selezionare il modello di intelligenza artificiale da utilizzare tramite un apposito selettore che consente di scegliere tra 1.5 Pro, 1.5 Flash e 2.0 Flash Experimental.

Quest’ultimo rappresenta l’anteprima dell’ultimo modello sperimentale che alimenta Google Gemini e che secondo l’azienda offre performance raddoppiate rispetto al modello 1.5 Pro nei benchmark più rilevanti.

Google Gemini 2.0 Flash ora anche su Android

Google afferma che il nuovo modello 2.0 Flash si traduce in un assistente Gemini ancora più utile, tuttavia avverte che 2.0 Flash Experimental potrebbe non funzionare come previsto, in quanto è una versione di anteprima.

La società aggiunge inoltre che alcune funzionalità di Google Gemini non saranno compatibili con questo modello nel suo attuale stato sperimentale, come ad esempio il caricamento dei file.

Per ora Gemini 2.0 Flash è disponibile con la versione 15.50 beta dell’App Google, tuttavia dovrebbe raggiungere la versione stabile la prossima settimana, mentre la funzionalità Deep Research di Gemini Advanced approderà sui dispositivi mobili all’inizio del 2025.