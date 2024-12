Google continua a lavorare senza sosta per cercare di ottimizzare le proprie app dal punto di vista estetico, a volte riuscendoci e a volte no: l’ultima app coinvolta in esperimenti del genere è Google Telefono.

L’ultima versione beta dell’app nasconde, infatti, un piccolo cambiamento estetico al meccanismo di accesso a una funzionalità esclusiva degli smartphone della gamma Google Pixel, ovvero Audio Emoji. Scopriamo tutti i dettagli.

Google Telefono: in arrivo un rinnovato pulsante per le Audio Emoji

Nella primavera del 2024, Google ha introdotto all’interno di Google Telefono, l’app predefinita per effettuare chiamate sui Pixel (e su molti altri dispositivi Android), una “simpatica” funzionalità chiamata Audio Emoji (esclusiva degli smartphone Google Pixel) che permette di inviare delle reazioni sonore all’interlocutore durante una chiamata.

Nelle ultime ore, il team di sviluppo è all’opera per cercare di integrare al meglio nell’interfaccia grafica il pulsante di accesso alle Audio Emoji e, per farlo, ha sostituito il vecchio (ma discreto) pulsante con una grossa pillola ovale integrata all’interno della porzione “a contrasto” contenente i pulsanti per accedere al tastierino, silenziare il microfono, attivare il vivavoce e accedere alle altre opzioni. Potete osservare questa modifica dalla seguente immagine di confronto.

Questa piccola novità estetica è attualmente disponibile per gli utenti Pixel che eseguono sul proprio smartphone la versione 157.0.705349516-publicbeta dell’app Google Telefono, già in distribuzione attraverso il Google Play Store, e presto potrebbe essere rilasciata anche per gli utenti Pixel che eseguono la versione stabile dell’app.

Al netto del nuovo meccanismo di accesso, non vi sono ulteriori modifiche alle Audio Emoji, che continuano a consentire di “rompere le scatole” all’interlocutore durante una chiamata, optando tra sei tipologie di effetti sonori, alcuni dei quali variano in base al periodo dell’anno: dopo quella dedicate ad Halloween, da qualche giorno sono disponibili quelle dedicate a Natale e capodanno.

Come scaricare o aggiornare l’app

Qualora siate interessati a provare l’app Google Telefono sul vostro smartphone Android, o nel caso in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, vi basterà cliccare sul badge sottostante ed effettuare un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui l’abbiate già installata ma sia per voi disponibile un aggiornamento).

Nel caso in cui, invece, vogliate provare in anteprima le funzionalità che verranno introdotte in futuro all’interno dell’app Google Telefono, potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale del pacchetto APK, scaricabile dal portale APKMirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).