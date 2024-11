L’app Google Telefono è preinstallata sugli smartphone prodotti dall’azienda di Mountain View così come sui dispositivi di altri produttori, oltre a fungere da dialer offre agli utenti tutta una serie di ulteriori comode funzionalità. Il team di sviluppo dietro il software infatti è costantemente impegnato non solo nel suo miglioramento ma anche nell’introduzione di diverse nuove funzioni.

Negli ultimi tempi, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto l’app ricevere una modifica grafica in stile iPhone, abbiamo visto i preparativi per Halloween con una nuova Emoji audio che, in seguito, è stata resa disponibile per tutti gli utenti, o ancora come l’app sia entrata a far parte della cerchia delle estensioni di Google Gemini.

Quest’oggi, grazie al lavoro svolto dal cacciatore di codici assembledebug, diamo insieme uno sguardo a due future funzionalità in arrivo per Google Telefono.

Più strumenti contro le truffe in arrivo per Google Telefono

Se siete utilizzatori di Google Telefono avete ben presente come l’app, in determinate circostanze, segnali alcuni numeri di telefono come potenziali chiamate spam; il software sviluppato da Google permette al contempo di bloccare un numero da cui siamo stati infastiditi e di segnalarlo all’azienda.

Per quel che concerne la segnalazione, al momento l’utente può semplicemente limitarsi alla pressione di un pulsante senza poter fornire ulteriore contesto a Google; nel prossimo futuro l’app potrebbe però permettere di fare di più.

Nella versione v155.0.697690833-publicbeta di Google Telefono lo sviluppatore menzionato in apertura ha individuato alcuni indizi riguardanti una futura possibile funzione che prevede la possibilità di segnalare maggiori dettagli sulle chiamate truffa. Effettuando una segnalazione tramite l’app, Google chiederà all’utente maggiori dettagli, presentando un elenco di opzioni tra cui scegliere. Di seguito un esempio:

Cosa ha chiesto il truffatore? Nome e cognome Scarica un’app Pagamento elettronico Nome e cognome Le password Non applicabile Qualcos’altro (si aprirà un pop up per l’inserimento di informazioni aggiuntive)

Cosa fingeva di essere il truffatore? FBI Amico Agenzia delle Entrate Polizia Stradale Amministrazione della sicurezza sociale Non applicabile Qualcos’altro (si aprirà un pop up per l’inserimento di informazioni aggiuntive)



Le risposte fornite dall’utente verranno analizzate da Google che, presumibilmente, utilizzerà le informazioni raccolte per avvisare le persone che ricevono una chiamata truffa dallo stesso numero, nonché per profilare i tentativi di frode.

Previous Next Fullscreen

Oltre a ciò, sembra che a breve l’app possa mostrare un pulsante dedicato alla ricerca di informazioni, su un numero non salvato nella propria rubrica, quando si accede alla pagina dedicata dalla scheda Contatti all’interno dell’app Google Telefono (qualcosa di simile a quanto già presente all’interno del software), mostrando un’apposito banner con il testo “Informazioni di contatto da Telefono”. Qui sotto potete vedere la differenza tra l’interfaccia attuale della scheda contatto (a sinistra) e quella futura (a destra).

Le novità sopra esposte non sono al momento utilizzabili nemmeno dagli utenti iscritti al canale Beta ma, nel prossimo futuro, potrebbero essere rese disponibili per tutti gli utenti utilizzatori di Google Telefono.