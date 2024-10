Per Halloween, Google ha introdotto una nuova funzione nell’app Telefono per i possessori di Pixel: gli “Audio Emoji” stagionali e a tema. Questa novità porta effetti sonori spettrali nelle chiamate, rendendo le conversazioni più divertenti e in perfetta atmosfera Halloween. Fino al 31 ottobre, l’emoji “Party Popper” viene sostituita da una zucca animata che emette suoni inquietanti, come risate spaventose, tuoni e persino il miagolio di un gatto nero, aggiungendo così un tocco sorprendente all’esperienza utente.

Questa nuova funzionalità va ad arricchire l’esperienza Google in modo stagionale, insieme agli effetti a schermo a tema Halloween recentemente inseriti nell’app Google Messaggi e ai suoni festivi per il campanello Nest. Con queste aggiunte, Google punta a creare un’esperienza utente più vivace e coinvolgente, adattandosi ai momenti dell’anno e regalando agli utenti un pizzico di originalità. In effetti, l’azienda ha già annunciato che altri aggiornamenti a tema arriveranno per le prossime festività.

Mwahahaha 🎃 Bring some Halloween spirit to your calls with a new seasonal Audio Emoji, and keep an ear out for more festive sounds coming to your Pixel later this year! pic.twitter.com/zd8S07JjzX — Made by Google (@madebygoogle) October 29, 2024

Gli altri Audio Emoji classici, come “Applausi”, “Lacrime di gioia”, “Faccia che piange”, e “Tamburo”, rimangono disponibili per tutti gli utenti Pixel. Ma chi preferisce una schermata chiamate più sobria può disattivare completamente gli Audio Emoji, eliminando l’icona della funzione dalle chiamate tramite le impostazioni generali dell’app Telefono attraverso il seguente percorso: Telefono > Impostazioni > Audio Emoji.

L’aggiornamento con questa funzione, disponibile con la versione 150 dell’app Telefono di Google, è già in fase stabile per tutti gli utenti Pixel. La funzione, inizialmente annunciata a maggio per il lancio del Pixel 8a, è ora accessibile a tutti i possessori di dispositivi Google Pixel. Grazie a queste novità, Google continua a dimostrare il proprio impegno nel rendere i propri servizi più personalizzati e divertenti, offrendo ai propri utenti un’esperienza che si evolve anche in base alle stagioni.