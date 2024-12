L’app Google Contatti può passare inosservata, in quanto è la rubrica preinstallata su diversi smartphone Android.

Tuttavia l’app fa bene il suo dovere e oltre a sincronizzare i numeri di telefono e gli altri dati dei nominativi con l’account Gmail si interfaccia con le app di comunicazione di terze parti.

Prossimamente l’app Google Contatti potrebbe semplificare l’avvio di videochiamate, in particolare per le app connesse come WhatsApp.

L’app Google Contatti potrebbe migliorare l’esperienza con le app connesse

Nuovi frammenti di codice rinvenuti nell’ultima versione dell’app Google Contatti suggeriscono che in futuro Google potrebbe migliorare l’esperienza con le app connesse, in particolare per le videochiamate.

Premendo a lungo il pulsante della videochiamata nella scheda del contatto sarà possibile impostare un’app predefinita per le videochiamate, in modo da poter scegliere tra una videochiamata gestita dall’operatore o una videochiamata WhatsApp.

Quando l’utente imposterà un’app connessa di terze parti come predefinita, vedrà l’icona dell’app nell’opzione della videochiamata e le prossime volte che toccherà il pulsante della videochiamata, questa verrà avviata direttamente tramite l’app impostata.

Se la scheda di contatto contiene più numeri, tramite una pressione prolungata sarà possibile visualizzare un elenco di tutte le opzioni di chiamata disponibili e nei casi in cui il contatto non dovesse essere presente su quell’app verrà mostrata un’icona della rete mobile a indicare che la videochiamata verrà gestita dall’operatore mobile.

Queste modifiche non rivoluzioneranno l’esperienza di utilizzo dell’app Google Contatti, ma dovrebbero quantomeno migliorarla, se e quando verranno rese disponibili ufficialmente.