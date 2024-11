Piccolo problema per Spazio privato, la funzione introdotta con Android 15 e pensata per separare alcune applicazioni dalla normale lista. In particolare, sembra che a causa di un bug le applicazioni conservate all’interno dello Spazio privato inviino comunque notifiche “in chiaro” allo smartwatch Wear OS collegato allo smartphone. Vediamo di che si tratta più da vicino e cosa ha detto Google al riguardo.

Spazio privato invia notifiche agli smartwatch Wear OS: Google al lavoro

Come probabilmente saprete, con l’aggiornamento ad Android 15 Google ha introdotto Spazio privato: si tratta di una sorta di “area personale”, integrata nel sistema e protetta da impronta o password, al cui interno si possono tenere al sicuro tutte quelle applicazioni che non si vogliono mostrare a occhi “indiscreti” o a chi può accedere al dispositivo. Una volta attivata, vi si può accedere dal fondo dell’app drawer.

Le applicazioni all’interno di Spazio privato dovrebbero rimanere completamente isolate, e le loro notifiche dovrebbero restare limitate al dispositivo Android principale. Peccato che a quanto pare ci sia un bug legato a Wear OS che potrebbe vanificare questo “isolamento”: alcuni dispositivi del robottino stanno inviando notifiche agli smartwatch Wear OS collegati tramite Bluetooth.

In più, alcune di queste notifiche arriverebbero con un’icona del profilo di lavoro, anche per gli utenti che non ne hanno di configurati sul proprio smartphone o tablet. Spazio privato e il profilo di lavoro sono due funzionalità distinte e non dovrebbero avere nulla a che fare l’una con l’altra, quindi questo non fa altro che aggiungere ulteriore confusione.

Per fortuna le cose dovrebbero risolversi: Google è a conoscenza di questi problemi e sta lavorando per trovare una soluzione, anche se per ora non sono state fornite tempistiche. Attraverso un’apposita pagina nella sezione supporto del sito, la casa di Mountain View spiega che alcuni utenti potrebbero ritrovarsi notifiche dalle app di Spazio privato, e che queste potrebbero avere un badge con l’icona del profilo di lavoro (anche se l’utente non ha attivato quest’ultimo).

In attesa del rilascio della soluzione al problema, Big G ha consigliato di disattivare le notifiche per le applicazioni presenti nello Spazio privato, in modo da evitare inconvenienti con gli smartwatch.

È capitato anche a voi di ricevere notifiche sullo smartwatch Wear OS dalle app all’interno di Spazio privato?