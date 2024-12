Tra le diverse applicazioni presenti sui nostri smartphone figura anche Google Wallet, l’app sviluppata dal colosso di Mountain View che vanta funzionalità da portafoglio digitale consente di effettuare pagamenti tramite NFC, archiviare tutta una serie di tessere di vario tipo, permettendo di fatto all’utente di dimenticare il portafoglio ed effettuare i pagamenti di cui necessita sfruttando lo smartphone o lo smartwatch.

L’app in questione riceve costantemente tutta una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto l’estensione della disponibilità dell’opzione “Tutto il resto” in alcuni mercati, i lavori per un nuovo strumento di importazione in blocco, una possibile nuova funzione per i pass, ma abbiamo anche visto come la nuova scorciatoia dell’app sia stata ampiamente distribuita, o ancora come sia stata modificata l’icona delle notifiche.

Oggi, scopriamo insieme un’interessante novità per Google Wallet che, grazie all’ultimo aggiornamento Google Play Services, riceve una gradita aggiunta su Wear OS.

Chiavi digitali, ID e badge sempre al polso grazie a Google Wallet

Wear OS è uno dei sistemi operativi sviluppati da Google, da tempo utilizzato sui dispositivi indossabili dell’azienda e non solo; gli smartwatch mossi da questo SO possono contare su tutta una serie di applicazioni per Android grazie all’integrazione con lo store ufficiale dell’azienda, tra queste c’è anche Google Wallet.

Già da qualche tempo l’applicativo in questione permette agli utenti di effettuare pagamenti con carte di credito e di debito direttamente dall’orologio, ma offre anche alcune funzioni per i trasporti pubblici e altro.

Qualche ora fa vi abbiamo riportato la notizia dell’inizio della distribuzione della versione 24.47 dei Google Play Services su tutti i dispositivi compatibili e, i più attenti tra voi, avranno sicuramente notato la dicitura seguente:

Wallet [Smartphone, Wear] Grazie alle carte di accesso sugli indossabili, puoi usare chiavi di hotel, tessere del campus e badge aziendali sui dispositivi indossabili Android.

[Smartphone, Wear] Ora potrai usare Google Wallet in più paesi.

Come potete notare dunque, l’azienda ha deciso di portare sugli smartwatch mossi da Wear OS nuove funzionalità per l’app Google Wallet; gli utenti possono ora utilizzare chiavi di hotel, tessere del campus e badge aziendali direttamente sul proprio orologio.

Non si tratta di una novità assoluta visto che l’applicazione per smartphone vanta già da qualche tempo le medesime funzionalità, ma è sicuramente una comoda aggiunta per tutti coloro che preferiscono utilizzare un dispositivo indossabile in diverse occasioni.

Oltre a ciò, la società ha deciso di aumentare la diffusione di Google Wallet che ora è disponibile in 91 Paesi.