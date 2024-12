Siccome non tutti i dispositivi Bluetooth mostrano il livello attuale della batteria, esiste uno standard per condividere questa informazione con qualsiasi dispositivo a cui siano connessi.

Android supporta la visualizzazione numerica del livello della batteria dei dispositivi Bluetooth connessi da anni, ma ora Google sta cercando di dare un tocco di classe al modo in cui viene visualizzato questo dato.

Android 15 QPR2 Beta 1 suggerisce che Google sta modificando la pagina dei dettagli del dispositivo Bluetooth presente in Impostazioni > Dispositivi connessi.

L’azienda di Mountain View ha in mente di mostrare un piccolo anello che riflette il livello attuale della batteria del dispositivo Bluetooth connesso.

Ecco un esempio con le Nothing Ear per le quali viene mostrato l’anello del livello di carica sia per le singole cuffie che per l’astuccio.

Android 15 mostra un anello di carica per i dispositivi Bluetooth connessi

Rispetto al valore numerico che probabilmente resterà visibile per una lettura più precisa, l’anello che riflette la carica non aggiunge alcuna nuova funzionalità, ma si tratta si un piccolo cambiamento estetico che aiuta a fare in modo che Android sembri un sistema operativo raffinato oltre che maturo.

Al momento della scrittura questa modifica non è ancora attiva, ma possiamo aspettarci che Google la abiliterà al più presto, forse nella prossima beta QPR2 di Android 15 o nella futura anteprima per sviluppatori di Android 16, la prossima versione del sistema operativo mobile dell’azienda in cui Gemini potrebbe avere pieno controllo del dispositivo.