Lo scorso anno (con Android 14), Google ha introdotto la funzionalità Sblocco dall’orologio, utile per velocizzare lo sblocco reciproco di smartphone e smartwatch della gamma Pixel.

La funzionalità, davvero molto comoda per chi usa smartwatch e smartphone in abbinata, soffre di una criticità che causa fastidi agli utenti, inviando troppe notifiche non necessarie: il colosso di Mountain View starebbe lavorando in tal senso, per risolvere il problema in un prossimo futuro.

Google al lavoro per risolvere una criticità di “Sblocco dall’orologio”

La funzionalità Sblocco dall’orologio (uno degli Agenti di attendibilità per lo sblocco dei dispositivi Android) è stata introdotta lo scorso anno per permettere agli utenti Pixel di sbloccare “automaticamente” il proprio smartphone, quando indossano il proprio smartwatch (abbinato allo smartphone).

Questa novità è stata ben accolta nelle fasi iniziali, salvo poi avere iniziato a stancare i membri della community: a ogni sblocco dello smartphone tramite l’orologio, infatti, l’utente riceve la notifica “Sbloccato dal tuo orologio” (vale anche il viceversa, ma lo smartwatch, di norma, vive “sbloccato” al polso)

Come anticipato in apertura, sembra che Google stia lavorando per smussare questa criticità. Le evidenze che suggeriscono l’arrivo di modifiche in tal senso sono state scovate (via AndroidAuthority.com) all’interno del codice sorgente dell’app Google Play Services (versione 24.46.30 beta):

Only get notified when your phone and watch are far apart, instead of every time your watch unlocks your phone Get fewer notifications

Con queste modifiche, la notifica “Sbloccato dal tuo orologio” verrà mostrata solo se necessaria, ovvero quando c’è una distanza significativa tra smartphone e smartwatch (e non più quando smartphone e smartwatch sono nelle vicinanze).

Come aggiornare l’app dei Google Play Services

Per verificare che sul vostro smartphone Android (dotato dei servizi del colosso di Mountain View) sia installata l’ultima versione disponibile dell’app Google Play Services, vi basterà raggiungere la pagina dedicata dell’app sul Google Play Store tramite il badge sottostante e, eventualmente, effettuare un tap su “Aggiorna”.

L’applicazione non può essere trovata tramite ricerca sullo store e, di norma, viene aggiornata automaticamente su tutti gli smartphone del robottino verde (che contano sui servizi offerti dal colosso di Mountain View).