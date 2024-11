La settimana si apre con diverse anticipazioni intriganti su nuovi smartphone Android in arrivo: le indiscrezioni spaziano per diversi produttori, e riguardano il presunto Samsung Galaxy Z Flip FE, l’attesissimo Xiaomi 15 Ultra, HONOR 300 Pro, il pieghevole OPPO Find N5 e OnePlus 13R. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Samsung Galaxy Z Flip FE con SoC Exynos?

Samsung ha dichiarato tempo fa di non avere in mente di lanciare un versione più “economica” di Galaxy Z Fold, ma questo non significa che sarà la stesso con la serie Galaxy Z Flip. In effetti, nel corso del tempo sono spuntati rumor riguardanti un possibile Samsung Galaxy Z Flip FE, e quest’oggi sono trapelati alcuni interessanti dettagli aggiuntivi.

Come probabilmente saprete, in questi ultimi tempi Samsung sta ampliando sempre di più la sua gamma Fan Edition: prima risultava limitata ai soli smartphone della serie Galaxy S FE (ultimo esponente Galaxy S24 FE, lanciato alla fine di settembre), ma poi si è allargata a tablet (il più recente è Galaxy Tab S9 FE, che ha esordito lo scorso anno insieme a Galaxy Tab S9 FE+), alle cuffie wireless (con Galaxy Buds FE) e agli smartwatch (con Galaxy Watch FE).

Insomma, mancano solo i pieghevoli, e sembra che Samsung Galaxy Z Flip FE potrà vedere la luce nel 2025: in queste ore il leaker Jukanlosreve ha dichiarato su X che lo smartphone dovrebbe disporre del SoC Exynos 2400, ossia lo stesso chip utilizzato su Galaxy S24 e Galaxy S24+ in Europa. Checché ne pensino i “detrattori” dei chipset Exynos, staremmo comunque parlando di un cuore da fascia alta per uno smartphone che dovrebbe decisamente calare di prezzo rispetto al modello “principale” (Galaxy Z Flip6 parte da un listino di 1279 euro in Italia).

Non sappiamo ancora quali potrebbero essere le soluzioni adottate da Samsung per far calare la cifra richiesta: l’utilizzo di un chip dello scorso anno, seppur di fascia alta, potrebbe contribuire, ma è possibile che i compromessi si faranno vedere anche altrove, tra fotocamere, display, batteria e materiali utilizzati. Per ora questo è tutto quello che sappiamo sul presunto Galaxy Z Flip FE, ma siamo certi che torneremo sull’argomento nei prossimi mesi.

Nel frattempo, lo stesso leaker sostiene che Galaxy Z Flip7 potrebbe utilizzare il chip Exynos 2500, ancora in dubbio per la gamma Galaxy S25.

Spuntano nuovi dettagli su Xiaomi 15 Ultra

Come avrete visto, Xiaomi ha portato all’esordio Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro durante le scorse settimane, anche se per ora solamente in Cina. Nell’attesa di accogliere almeno uno dei modelli anche sul suolo europeo, torniamo a parlare dell’atteso Xiaomi 15 Ultra, il vero e proprio flagship della gamma che, come avvenuto lo scorso anno, arriverà con qualche mese di ritardo rispetto agli altri due.

Grazie al solito Digital Chat Station, possiamo dare un’occhiata a ulteriori dettagli sulle specifiche dello smartphone Android in arrivo. Xiaomi 15 Ultra dovrebbe offrire una fotocamera con teleobiettivo Sony IMX858 da 50 MP (1/2.51″, 70 mm) con zoom 3x; in più, dovrebbe supportare la funzione macro del teleobiettivo e arrivare con un nuovo kit fotografico simile a quello che abbiamo visto su Xiaomi 14 Ultra, pensato per facilitare l’impugnatura durante gli scatti fotografici.

In base a rumor precedenti, Xiaomi 15 Ultra dovrebbe disporre di un sensore principale da 50 MP (apertura f/1.6, 23 mm), di un nuovo modulo hardware personalizzato e di una lunghezza focale fisica maggiore rispetto alla precedente generazione. In più, dovrebbe esserci un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 200 MP e 1/1.4″, con zoom 4.3x, apertura f/2.6: si tratterebbe dello stesso Samsung HP9 utilizzato su Vivo X200 Pro. Lo smartphone dovrebbe essere mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite e da una generosa batteria da 6000 mAh (probabilmente al silicio-carbonio).

Xiaomi 15 Ultra potrebbe essere presentato in Cina nel mese di gennaio 2025 e a livello globale durante il MWC del successivo febbraio.

HONOR 300 Pro in arrivo con Snapdragon 8 Gen 3

Il lancio della serie HONOR 300 potrebbe non essere così vicino, visto che la serie HONOR 200 ha esordito solo lo scorso maggio (giugno in Italia), ma in queste ore il leaker Digital Chat Station ha provato ad anticipare alcuni dettagli, in particolare su HONOR 300 Pro.

Secondo la fonte, HONOR 300 Pro potrà contare su un display OLED a risoluzione 1.5K e sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: lato potenza si tratterebbe di un discreto passo avanti rispetto al diretto predecessore, che è uscito con uno Snapdragon 8s Gen 3. Secondo quanto riferito, lo smartphone potrebbe proporre un teleobiettivo periscopico da 50 MP per un migliore zoom, e una batteria con supporto alla ricarica rapida da 100 W e alla ricarica rapida wireless. Per il momento non ci sono conferme sulla presenza di un lettore d’impronte digitali ultrasonico.

La data di uscita di HONOR 300 e HONOR 300 Pro è tuttora incerta, visti i precedenti dell’azienda: la serie HONOR 100 ha esordito in Cina nel mese di novembre, mentre la serie HONOR 200 ha debuttato lo scorso maggio. Queste tempistiche potrebbero suggerire un’uscita vicina dei nuovi modelli, ma non è da escludere un’attesa un po’ più lunga, soprattutto per il mercato globale.

OPPO Find N5 in arrivo nel 2025 con Snapdragon 8 Elite

Cambiamo ancora marchio perché in queste ore sono spuntate ulteriori anticipazioni riguardanti OPPO Find N5, smartphone pieghevole con formato a libro in arrivo il prossimo anno. I rumor sostengono che quest’ultimo potrebbe risultare il pieghevole più potente, perlomeno per la prima metà del 2025.

Secondo il leaker Smart Pikachu, OPPO Find N5 potrebbe infatti disporre di Qualcomm Snapdragon 8 Elite, SoC lanciato di recente dal produttore californiano e che promette faville. Secondo la fonte, il pieghevole dovrebbe risultare più sottile e leggero, e dovrebbe offrire una “texture metallica migliorata”, una tripla fotocamera da 50 MP e una ricarica wireless magnetica.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo: inizialmente si pensava che lo smartphone OPPO potesse essere lanciato entro quest’anno, ma le ultime suggeriscono un debutto nei primi mesi del prossimo anno.

OnePlus Ace 5 anticipa OnePlus 13R

Chiudiamo la nostra carrellata di rumor e anticipazioni parlando di OnePlus Ace 5 e OnePlus Ace 5 Pro, smartphone che dovrebbero in qualche modo ispirarsi ed essere ispirati a OnePlus 13R e OnePlus 13. Come sappiamo, queste due gamme sono strettamente legate, e quindi potremmo ottenere qualche indizio proprio sul modello “R”, non ancora ufficialmente presentato.

Lasciando da parte OnePlus Ace 5 Pro, che dovrebbe risultare simile a OnePlus 13 (che già conosciamo grazie al lancio dello scorso mese in Cina), volgiamo dunque lo sguardo a OnePlus Ace 5: secondo il leaker Smart Pikachu, lo smartphone dovrebbe condividere il cambio di design del fratello maggiore (rispetto al predecessore), con un modulo fotografico non più collegato direttamente alla cornice.

OnePlus Ace 5, e quindi OnePlus 13R, dovrebbe proporre il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da un massimo di 24 GB di RAM e un telaio in metallo. Indiscrezioni precedenti puntano poi su un display OLED a risoluzione 1.5K (piatto) firmato BOE e su una generosa batteria al silicio-carbonio da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W; a bordo potrebbero essere presenti anche un sensore principale Sony IMX906 da 1/1,56″ e un teleobiettivo Samsung JN1 da 50 MP.

OnePlus 13 ha esordito in Cina il 31 ottobre 2024, mentre OnePlus 13R non è ancora stato svelato: non è da escludere che il produttore possa proporlo in concomitanza con il lancio della versione globale del flagship, un po’ come avvenuto lo scorso anno con OnePlus 12 e OnePlus 12R.

