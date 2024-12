Motorola ha annunciato i nuovi Motorola Moto G15, Moto G05 e Moto E15, un tris di smartphone Android di fascia bassa che vanno ad arricchire le famiglie Moto G e Moto E.

Con queste nuove proposte, la Casa Alata vuole soddisfare le esigenze di coloro che cercano un dispositivo completo senza una spesa esagerata: il prezzo è, infatti, il prezzo forte di tutti e tre i nuovi smartphone. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi i prezzi di listino.

Motorola ha annunciato Moto G15, Moto G05 e Moto E15

Come anticipato in apertura, Motorola ha annunciato tre nuovi smartphone Android di fascia bassa, due appartenenti alla famiglia Moto G, da sempre la più popolare della Casa Alata, e uno appartenenti alla famiglia Moto E, la serie di smartphone che puntano alla concretezza. Tutti e tre ruotano attorno al SoC Helio G81 Extreme di MediaTek.

Motorola Moto G15 e Moto G05 sono i primi due smartphone targati Motorola a debuttare nativamente con Android 15, la più recente versione di Android, arricchita dalle funzionalità di sicurezza ThinkShield for Mobile e Moto Secure. Moto E15, invece, arriva con a bordo Android 14 nella sua iterazione Go Edition, più “leggera” (rispetto alla versione standard del sistema operativo) per girare al meglio sull’hardware dei disposititi di fascia entry-level.

Motorola Moto G15

Motorola Moto G15 è lo smartphone “di punta” di questo tris di smartphone entry level, uno smartphone che vuole risultare un buon compagno per la fruizione dei contenuti multimediali grazie a un ampio display IPS LCD da 6,72 pollici con risoluzione in Full HD+ e refresh rate a 90 Hz; il display è corredato a due speaker stereo con supporto al Dolby Atmos.

Completano il comparto multimediale una fotocamera anteriore da 8 megapixel (posizionata in un foro circolare, ritagliato nella parte alta del display) e un comparto fotografico principale doppio, costituito da un sensore grandangolare da 50 megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 5 megapixel. Questi due, assieme a un sensore per la luce ambientale e al flash LED, sono collocati all’interno di quattro oblò circolari disposti sui vertici di un “quadrato” leggermente sporgente dalla scocca posteriore (in alto a sinistra).

Motorola Moto G15 risulta completo dal punto di vista della connettività: pur non supportando le reti 5G, offre la connettività 4G su due Nano-SIM, supporta il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.4, offre l’NFC per i pagamenti, il GPS e una porta USB-C, utile per il trasferimento dei dati e la ricarica (fino a 18 W) della batteria integrata da 5200 mAh. Lateralmente è poi presente un lettore delle impronte digitali.

Specifiche tecniche - Motorola Moto G15 Dimensioni: 165,67 x 75,98 x 8,17 mm

x x Peso: 190 grammi

Display: IPS LCD da 6,72″ FHD+ (in 20:9) con refresh rate a 90 Hz

da (in 20:9) con refresh rate a SoC: MediaTek Helio G81 Extreme (12 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G52 MC2

(12 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 4 o 8 GB (LPDDR4X)

o (LPDDR4X) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore: doppia (principale da 50 MP + ultra-grandangolare da 5 MP )

(principale da + ultra-grandangolare da ) Fotocamera anteriore: 8 MP

Reti mobili e Connettività: 4G (Dual-SIM), Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.4 , GPS , NFC , USB-C

(Dual-SIM), (802.11 ac), , , , Lettore delle impronte digitali: sì , montato lateralmente

, montato lateralmente Batteria: 5200 mAh , ricarica rapida cablata a 18 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Android 15

Scheda tecnica completa del Motorola Moto G15

Motorola Moto G05

Motorola Moto G05, pur condividendo le dimensioni con il fratello maggiore, offre un design leggermente diverso (al posteriore) per via del comparto fotografico che prevede una sola fotocamera da 50 megapixel (e infatti troviamo solo due oblò posti a semaforo, sempre in una parte sporgente dalla scocca, stavolta più contenuta in termini dimensionali).

All’anteriore, crescono le cornici che circondano il display, leggermente più piccolo: in questo caso abbiamo un IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione HD+, che risulterà leggermente meno definito. Per il resto, al netto della disponibilità del solo taglio con 4 GB di memoria RAM, questo smartphone è la copia carbone di Moto G15.

Specifiche tecniche - Motorola Moto G05 Dimensioni: 165,67 x 75,98 x 8,17 mm

x x Peso: 188,8 grammi

Display: IPS LCD da 6,67″ HD+ (in 20:9) con refresh rate a 90 Hz

da (in 20:9) con refresh rate a SoC: MediaTek Helio G81 Extreme (12 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G52 MC2

(12 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 4 GB (LPDDR4X)

(LPDDR4X) Spazio di archiviazione: 64 , 128 o 256 GB

, o Fotocamera posteriore: singola da 50 MP

da Fotocamera anteriore: 8 MP

Reti mobili e Connettività: 4G (Dual-SIM), Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.4 , GPS , USB-C

(Dual-SIM), (802.11 ac), , , Lettore delle impronte digitali: sì , montato lateralmente

, montato lateralmente Batteria: 5200 mAh , ricarica rapida cablata a 18 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Android 15

Scheda tecnica completa del Motorola Moto G05

Motorola Moto E15

Del trio, Motorola Moto E15 è lo smartphone che più bada al sodo. Dal punto di vista estetico, è identico in tutto e per tutto a Moto G05. Anche il display, la batteria e la velocità ricarica rimangono le stesse: tuttavia le differenze ci sono, e sono significative.

In precedenza abbiamo riportato che questo è l’unico del lotto ad arrivare sul mercato con Android 14 (Go Edition). Questo aspetto è fondamentale perché lui, rispetto ai cugini, arriva con soli 2 GB (fisici) di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Cambia anche la fotocamera posteriore che qua è da 32 megapixel. Mancano, inoltre, l’NFC e il lettore delle impronte digitali.

Specifiche tecniche - Motorola Moto E15 Dimensioni: 165,67 x 75,98 x 8,17 mm

x x Peso: 188,8 grammi

Display: IPS LCD da 6,67″ HD+ (in 20:9) con refresh rate a 90 Hz

da (in 20:9) con refresh rate a SoC: MediaTek Helio G81 Extreme (12 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G52 MC2

(12 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 2 GB (LPDDR4X)

(LPDDR4X) Spazio di archiviazione: 64 GB

Fotocamera posteriore: singola da 32 MP

da Fotocamera anteriore: 8 MP

Reti mobili e Connettività: 4G (Dual-SIM), Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.4 , GPS , USB-C

(Dual-SIM), (802.11 ac), , , Lettore delle impronte digitali: no

Batteria: 5200 mAh , ricarica rapida cablata a 18 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Android 14 (Go Edition)

Scheda tecnica completa del Motorola Moto E15

Disponibilità e prezzi dei nuovi Motorola Moto G15, Moto G05 e Moto E15

I nuovi Motorola Moto G15 e Moto E15 saranno disponibili in Italia a partire da gennaio 2025, mentre Moto G05 risulta già acquistabile sul sito ufficiale del produttore (anche se solo nel taglio base di memoria).

Tutti e tre i modelli, che arrivano in svariate colorazioni e diversi tagli di memoria, vengono proposti ai seguenti prezzi di listino:

Motorola Moto G15 (colorazioni Gravity Grey, Iguana Green e Sunrise Orange) Versione 4+128 GB al prezzo di 159,90 euro Versione 8+128 GB al prezzo di 179,90 euro Versione 8+256 GB al prezzo di 199,90 euro

(colorazioni Gravity Grey, Iguana Green e Sunrise Orange)

Motorola Moto G05 (colorazioni Forest Green, Plum Red e Denim Blue) Versione 4+64 GB al prezzo di 129,90 euro Versione 4+128 GB al prezzo di 139,90 euro Versione 4+256 GB al prezzo di 169,90 euro

(colorazioni Forest Green, Plum Red e Denim Blue)