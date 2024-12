Nato come app per gli smartphone con risorse hardware limitate, Files di Google ha aggiunto un tassello dopo l’altro per diventare un file manager sempre più completo e l’ultimo arrivato è un visualizzatore di PDF integrato, che elimina la necessità di affidarsi alla funzione omonima di Google Drive.

I lettori più attenti staranno pensando che di un visualizzatore di PDF integrato in Files di Google si è già parlato più di una volta nei mesi addietro, ma finalmente questa novità sta trovando più ampia diffusione. Questa nuova funzione porta innanzitutto il beneficio di un’esperienza d’uso più integrata con il resto dell’applicazione, laddove in precedenza l’utente era solito servirsi del Visualizzatore di PDF di Google o di Drive.

Come potete vedere dagli screenshot riportati di seguito, aprendo un PDF direttamente in Files di Google, viene presentata un’interfaccia grafica con una barra che permette di eseguire due azioni rapide: salvare il PDF nei preferiti e condividerlo. L’ultima icona presente sulla barra è quella del menù a tre punti, che racchiude le seguenti funzioni: Apri con, Sposta nel cestino, Sposta in, Copia in, Sposta nella Cartella di sicurezza, Informazioni sul file, Trova nel file, Stampa.

È bene precisare che nessuna di queste funzioni è nuova in senso assoluto, tuttavia prima dell’aggiornamento alcune di esse non erano disponibili nel visualizzatore, ma soltanto aprendo il menù a tre punti mostrato dopo una pressione prolungata sul file. Prima, infatti, le azioni disponibili erano soltanto Invia file…, Apri con…, Scarica, Stampa e Invia feedback a Google.

Infine, Google ha rinnovato l’icona del tasto FAB Modifica, anche se si tratta di un semplice ritocco grafico senza alcuna ripercussione pratica.

Il nuovo visualizzatore di PDF integrato in Files di Google risulta disponibile nella versione 1.5687.x a seguito di un aggiornamento arrivato lato server. La versione più aggiornata dell’app è scaribile dal Google Play Store — dove il changelog ufficiale parla di un roll out che verrà completato nelle prossime settimane — tramite il badge sottostante.