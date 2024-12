Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi offerti dal colosso di Mountain View agli utenti e una delle ultime novità è quella che riguarda Google Drive.

Ci riferiamo ad una funzionalità pensata per rendere più semplice la vita agli utenti che desiderano sfruttare Google Drive per conservare i propri documenti più importanti: si tratta, infatti, di un filtro che in modo automatico migliora la qualità dell’immagine.

Google Drive si arricchisce di una nuova funzione

Lo scorso anno il team di sviluppatori di Google Drive ha riprogettato lo scanner di documenti integrato, mettendo a disposizione degli utenti una fotocamera con modalità di acquisizione automatica e un editor rinnovato, con appositi strumenti per ritagliare e ruotare, applicare filtri e “pulire” le immagini.

Nei mesi successivi il colosso di Mountain View ha implementato ulteriori miglioramenti e adesso è arrivato il momento del filtro “Enhance”, strumento che è disponibile nell’anteprima dell’immagine appena catturata e che, con un semplice tocco dell’utente, va ad ottimizzare il risultato finale, correggendo il bilanciamento del bianco, rimuovendo le ombre, migliorando il contrasto, la luce e la nitidezza, ecc.

L’aspetto più interessante di questa nuova funzionalità è rappresentato dal fatto che non richiede alcun intervento manuale da parte degli utenti, che potranno sfruttarla su scontrini, documenti, carte d’identità e simili.

Ecco un esempio dei miglioramenti garantiti da Enhance su Google Drive:

Il rilascio di questa nuova funzionalità è già stato avviato per tutti gli utenti Google Workspace e con account Google personale ma potrebbe essere necessario avere pazienza sino al 2 gennaio 2025 perché raggiunga effettivamente tutti i destinatari.