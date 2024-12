Nel corso del tempo Google ha sviluppato e distribuito diversi sistemi operativi, non ci son infatti solo Android per smartphone e tablet, ChromeOS per i laptop o Wear OS per gli smartwatch, ma nelle fila dell’azienda figura anche Google TV che anima televisori, TV box, oltre ovviamente alle Chromecast con Google TV e al nuovo Google TV Streamer (qui trovate la nostra recensione qualora ve la foste persa).

Ad ogni modo, la piattaforma riceve ciclicamente varie novità, come del resto diverse altre applicazioni targate Google e, nelle ultime ore, sembra che Google TV stia utilizzando una di queste novità (vista recentemente) per scopi pubblicitari; vediamo insieme di cosa si tratta.

Una nuova tipologia di annunci pubblicitari su Google TV

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, qualche giorno fa, vi avessimo segnalato una nuova campagna dedicata agli utenti grazie alla quale potevano contribuire al miglioramento della piattaforma Google TV; in quell’occasione Google decise di utilizzare un nuovo strumento per pubblicizzare l’iniziativa, ovvero un nuovo tipo di banner che appariva sotto la riga “Continua a guardare” lasciando potenzialmente spazio a diversi tipi di contenuti.

Ora sembra che la società abbia deciso di utilizzare il nuovo strumento anche per gli annunci pubblicitari, come potete notare dalle immagini poco sotto condivise dai colleghi di 9to5Google.

Alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare una novità in tema pubblicitario nella schermata principale di Google TV, la nuova sezione viene utilizzata per pubblicizzare il nuovo gioco Bethesda, Indiana Jones and the Great Circle: potete notare come la pubblicità venga proposta nella riga in evidenza “For You” e in una riga sponsorizzata a larghezza intera che include alcuni consigli sui contenuti correlati al gioco. Il banner menzionato in precedenza mostra una breve descrizione del gioco, un collegamento per guardare il gameplay su YouTube e un codice QR che può essere scansionato per ottenere ulteriori dettagli.

L’azienda ha quindi deciso di introdurre in Google TV un nuovo formato pubblicitario che va ad aggiungersi ai diversi annunci già presenti, il nuovo approccio non sembra essere largamente diffuso al momento, circostanza che potrebbe quindi indicare una fase di test iniziale a scaglioni. E voi? Visualizzate i nuovi annunci pubblicitari sui vostri dispositivi animati da Google TV? Fatecelo sapere nei commenti.