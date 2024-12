Pur non avendo molti dispositivi di streaming, Google è riuscita a imporsi nel settore grazie alla piattaforma Google TV, adottata da vari produttori di smart TV, come TCL, Sony, Hisense ed altri.

Ed in effetti Google TV è una soluzione molto apprezzata dagli utenti, in quanto può contare su un’interfaccia curata ed intuitiva, su tutte le funzionalità che ci si attende di trovare su una piattaforma di questo tipo e su un costante supporto software, che si traduce in nuove funzioni e modifiche grafiche.

Arriva la community Google TV Advisors

Questo supporto software ha bisogno dei feedback degli utenti per consentire agli sviluppatori di garantire la risoluzione degli eventuali bug riscontrati in tempi rapidi e le ottimizzazioni necessarie.

Ed è qui che entra in gioco la community Google TV Advisors, alla quale potranno aderire tutti gli utenti che desiderano contribuire al miglioramento della piattaforma del colosso di Mountain View.

Alcuni utenti stanno visualizzando su Google TV Streamer un banner contenente l’invito ad unirsi a questa nuova community, realizzata proprio con l’intento di aiutare il team di sviluppatori del colosso di Mountain View a migliorare la piattaforma.

Il link condiviso da Google porta ad una pagina nella quale viene proposto agli utenti di partecipare ad un breve sondaggio ed entrare così a fare parte di questa nuova community, avendo anche la possibilità di essere informati in anticipo sulle novità in arrivo sulla piattaforma.

L’iscrizione a Google TV Advisors richiede agli utenti di dare il proprio consenso alla raccolta da parte di Google di audio, video o fotografie degli stessi utenti e delle loro interazioni con i prodotti e servizi di Google durante determinate attività di ricerca (ciò potrebbe persino includere la registrazione del viso, della voce, di caratteristiche fisiche e di interazioni).

Inoltre, sarà necessario accettare di non condividere pubblicamente alcuna informazione dalla community.