Per tutti coloro che non vivono in una caverna su Marte restare informati su ciò che accade intorno a noi è molto importante, la tecnologia e i diversi strumenti che utilizziamo quotidianamente ci vengono incontro anche in questo frangente, dandoci modo non solo di visitare le pagine web delle testate giornalistiche che preferiamo, ma anche utilizzando piattaforme come Google News. Il servizio in questione è estremamente comodo per tutti coloro che sono soliti informarsi tramite le varie testate giornalistiche e siti web, potendo sfruttare uno strumento che raggruppa in un solo luogo le varie fonti disponibili.

L’app Google News non è certo una delle più attenzionate dall’azienda, tuttavia il colosso di Mountain View non lascia indietro nessuno e ogni tanto si ricorda anche dei software meno coccolati. Oggi infatti vediamo insieme come sia attualmente in fase di distribuzione una piccola modifica al design di Google News, già intravista di recente.

La nuova schermata principale di Google News è in distribuzione per tutti gli utenti

Come anticipato in apertura, avevamo già avuto modo di dare un primo sguardo in anteprima alle novità in arrivo per Google News, sul finire del mese scorso infatti erano stati individuati alcuni cambiamenti per la pagina principale del servizio; nello specifico era stata individuata una nuova interfaccia in sviluppo che eliminava le voci Per te (sostituita con Home) e Titoli, nella barra inferiore dell’app che finora presentava i pulsanti Per te, Titoli, Segui ed Edicola.

Nelle ultime ore, grazie al rilascio della versione 5.120.x dell’app, Google News sta ricevendo la nuova schermata Home, come potete notare dall’immagine qui sotto.

La prima modifica che salta subito all’occhio riguarda la barra di navigazione inferiore, Google sta implementando una scheda “Home” unificata, che riunisce le funzionalità delle precedenti schede “Per te” e “Titoli”; grazie al nuovo approccio gli utenti troveranno i contenuti personalizzati (in precedenza in Per te) e le principali notizie (in precedenza in Titoli) nella stessa schermata.

Oltre a questo, Google News riceve una novità anche nella parte superiore della schermata principale, potete infatti notare una serie di pulsanti interattivi nella parte alta della scheda Home che includono le nuove opzioni per “Per te” e “Titoli”, così come le categorie precedentemente disponibili (Notizia locali, Italia, Dal mondo, Affari, Scienza e tecnologia, Intrattenimento, Sport e Salute) e che permetteranno agli utenti di filtrare il loro feed di notizie.

La novità in questione è, come già detto, in distribuzione con l’ultima versione disponibile di Google News, ma sembra che entri in gioco anche una componente lato server per la sua attivazione; se dunque non doveste ancora riuscire a visualizzarla sarà sufficiente pazientare ancora un po’. In ogni caso, vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store, utile per verificare di essere in possesso dell’ultima versione disponibile di Google News.