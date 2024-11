Tra le varie applicazioni offerte dal colosso di Mountain View Google News potrebbe non essere una di quelle che riceve più attenzioni, tuttavia l’azienda non lascia indietro nessuno e ogni tanto si ricorda anche dei software meno coccolati. Il servizio in questione è estremamente comodo per tutti coloro che sono soliti informarsi tramite le varie testate giornalistiche e siti web, potendo sfruttare uno strumento che raggruppa in un solo luogo le varie fonti disponibili.

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, nel mese di settembre, vi avessimo riportato la notizia dell’individuazione di un piccolo restyling nell’app Google News, l’azienda stava apportando una riorganizzazione della pagina principale: al momento, aprendo l’app, l’utente si trova di fronte una barra di navigazione inferiore con le voci Per te, Titoli, Segui ed Edicola, la nuova interfaccia in sviluppo elimina le voci Per te (sostituita con Home) e Titoli.

Nelle ultime ore, assembledebug ha individuato prove del prosieguo dei questa riorganizzazione.

Google News avrà presto una nuova pagina principale

Nell’ultima versione disponibile di Google News, la 5.120.0.696279761, lo sviluppatore citato in apertura ha individuato nuove prove del futuro rinnovamento estetico della homepage dell’app: come potete notare dalle immagini sotto, Google sta implementando una scheda “Home” unificata, che riunisce le funzionalità delle precedenti schede “Per te” e “Titoli”. Grazie al nuovo approccio gli utenti troveranno i contenuti personalizzati (in precedenza in Per te) e le principali notizie (in precedenza in Titoli) nella stessa schermata.

Inoltre, come potete notare dalle immagini qui sopra, Google News dovrebbe ricevere una serie di pulsanti interattivi nella parte alta della scheda Home che includono le nuove opzioni per “Per te” e “Titoli”, così come le categorie precedentemente disponibili e che permetteranno agli utenti di filtrare il loro feed di notizie.

Come spesso accade non ci sono indicazioni circa le tempistiche di rilascio del nuovo design tuttavia, considerando che i lavori sembrano quasi conclusi, potrebbe non volerci ancora molto.