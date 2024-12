Google Opinion Rewards, l’app che consente di guadagnare credito Google Play rispondendo a brevi sondaggi o tramite altri meccanismi inerenti agli spostamenti, si aggiorna e riceve due novità estetiche.

Google ha infatti (finalmente) implementato il supporto al tema scuro, già avvistato qualche mese addietro, e i primi accenni di Material You all’interno dell’app. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Google Opinion Rewards si aggiorna

Come anticipato in apertuta, Google ha rilasciato un aggiornamento per l’app Google Opinion Rewards che si preoccupa di migliorare l’estetica dell’applicazione, rimasta un po’ indietro (su questo fronte) rispetto a molte altre app del colosso di Mountain View.

Le novità che andremo a discutere sono parte della versione 2024120205 dell’app Google Opinion Rewards, in distribuzione già da qualche giorno attraverso il Google Play Store.

Arriva finalmente il supporto al tema scuro

Il tema scuro è una delle caratteristiche estetiche delle app più apprezzate dagli utenti: Google lo sa bene e, infatti, lo ha implementato nella quasi totalità delle sue app e continua a implementarlo in quelle mancanti. L’ultima in ordine cronologico a ricevere il supporto al tema scuro è proprio Google Opinion Rewards.

Nelle impostazioni dell’app (raggiungibili tramite il menu hamburger, quello a cui si accede dalle tre linee orizzontali in alto a sinistra) è stata aggunta la nuova voce “Tema” che consente all’utente di scegliere tra “Chiaro“, “Scuro” e “Predefinito di sistema” (le prime due opzioni ignorano il tema impostato sul dispositivo).

Ci sono i primi accenni di Material You ma niente icona a tema

Andando oltre rispetto al tema scuro, le ultime versioni dell’app sono state caratterizzate da un difetto estetico all’interno del menu hamburger, con il logo Google Opinion Rewards stranamente troppo in alto e totalmente attaccato al bordo sinistro della schermata.

In un colpo solo, il team di sviluppo ha risolto questo difetto e ha implementato i primi dettagli in salsa Material You: sebbene non siano ancora attivi i colori dinamici, le tre voci in alto presenti nel menu hamburger sono ora racchiuse all’interno di pillole ovali che percorrono il menu in orizzontale senza spingersi fino ai bordi (prima, invece, erano delle strisce che attraversavano in larghezza il menu).

Non vi è ancora traccia, purtroppo, dell’icona a tema: a oggi, Google Opinion Rewards resta l’app di Google più diffusa (ha da qualche mese superato i 100 milioni di download) tra quelle (poche) che non supportano ancora l’icona a tema.

Come scaricare o aggiornare l’app Google Opinion Rewards

Per scaricare o aggiornare l’app Google Opinion Rewards sul vostro smartphone Android, vi basterà raggiungere l’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora l’abbiate già installata e vi venisse segnalata la presenza di un aggiornamento).

Qualora, invece, non abbiate ancora ricevuto questo nuovo aggiornamento ma voleste provare subito le novità estetiche dell’app, potete rivolgervi al portale APKMirror, scaricare il pacchetto APK (tramite questo link) e procedere con l’installazione manuale.