Negli ultimi due anni il team di YouTube ha apportato alcune modifiche all’interfaccia dell’app su Android TV, in modo da sfruttare al meglio lo schermo più grande e i controlli tramite un telecomando.

Un esempio è il layout a doppia colonna quando si visualizzano commenti o informazioni sul canale, ma ora Google ha introdotto altre modifica a YouTube su Android TV.

YouTube su Android TV aggiunge un pulsante “Iscriviti” nell’interfaccia del lettore

Ora il pulsante “Iscriviti” è più in evidenza per i canali YouTube ai quali non si è iscritti, in quanto è subito visibile nell’interfaccia del lettore video insieme agli altri pulsanti.

Questo pulsante aggiuntivo consente di iscriversi più rapidamente al canale quando propone contenuti di gradimento, poiché evita di dover aprire il riquadro del canale e premere lo stesso pulsante.

Tuttavia il pulsante per l’iscrizione scompare quando si è già iscritti, il che potrebbe rendere meno immediato rendersi conto che si sta già seguendo il canale.

Un’altra modifica degna di nota è che i pulsanti “Mi piace” e “Non mi piace” non sono più raggruppati in un unico pulsante, ma sono tornati ai controlli individuali.

Queste modifiche sono state individuate in questi ultimi giorni da alcuni utenti dell’app YouTube su Android TV e dovrebbero raggiungere tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane. Google sta testando anche un’altra modifica all’interfaccia di YouTube che però non convince gli utenti.