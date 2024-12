Come anticipato nell’approfondimento dedicato al Pixel Drop di dicembre (l’ex Pixel Feature Drop), Google ha previsto un aggiornamento di Emoji Kitchen, la funzionalità di Gboard che consente di combinare due emoji. L’aggiornamento è in fase di lancio come update lato server con l’ultima versione beta, la 14.8, di Google Gboard.

La nuova interfaccia di Emoji Kitchen in Gboard per Android

Emoji Kitchen è la funzione di Gboard per Android con la quale, abilitando i Suggerimenti di navigazione Emoji all’interno della sezione Preferenze, selezionare due emoji (non tutte) e ottenere un nuovo adesivo originale.

Ora il team di sviluppo di Google ha previsto una nuova interfaccia che mostra suggerimenti delle combinazioni possibili e una nuova funzione per esplorare quelle disponibili. La riga superiore della nuova interfaccia della scheda Emoji ora mostra diversi suggerimenti, ma sembra che la modifica vada a sostituire la cronologia delle creazioni recenti. Selezionando uno dei suggerimenti Emoji Kitchen mostra le due emoji che sono state combinate.

Al posto dell’ingranaggio per accedere alle impostazioni c’è ora un’icona a forma di freccia che, premendola, apre a una nuova schermata “Sfoglia”. Qui ci sono tutte le combinazioni disponibili. premendo sul FAB in basso a destra, invece, si accede a un selettore che permette di impostare un’emoji e scoprire tutte le combinazioni possibili associate a quella faccina. Sempre da questa schermata si può poi accedere alla cronologia.

Come anticipato, la nuova interfaccia di Emoji Kitchen non è ancora disponibile nella versione stabile di Gboard, ma sembra che quando verrà previsto il rilascio l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile per tutti i dispositivi Android e non solo per quelli della serie Pixel.

Rimanendo sulla tastiera Gboard, ricordiamo che nell’ultimo Pixel Drop è stata annunciata l’implementazione direttamente dalla tastiera degli adesivi ottenuti tramite Pixel Studio, il generatore di immagini basato sull’intelligenza artificiale.