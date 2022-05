Il Pixel Feature Drop di Google è un programma di rilascio di nuove funzionalità per gli smartphone della serie Google Pixel.

Rispetto al passato gli aggiornamenti Pixel Feature Drop ora vengono rilasciati con cadenza regolare, inoltre vengono anche preventivamente testati tramite il programma Android Beta.

Ogni trimestre viene rilasciato un nuovo aggiornamento per gli smartphone Google Pixel idonei, il quale contiene un’ampia varietà di innovazioni per i dispositivi di Google e per alcune app, tuttavia alcune sono immediatamente disponibili, mentre altre arrivano in un secondo momento.

Questo accade perché il Feature Drop non è come un singolo aggiornamento di sistema, ma un insieme di novità che arriveranno gradualmente sui dispositivi.

Gran parte delle innovazioni è direttamente correlata alle app preinstallate che vengono aggiornate normalmente tramite il Google Play Store.

Pixel Feature Drop include novità per i dispositivi Google Pixel e anche per Android

Il Feature Drop contiene aggiornamenti esclusivi per i dispositivi della gamma Google Pixel e anche nuove funzionalità per il sistema operativo Android in generale che diventano disponibili praticamente per tutti i dispositivi di tutti i produttori.

Attualmente i nuovi aggiornamenti vengono rilasciati a dicembre, marzo e giugno, mentre a settembre arriva una nuova versione di Android. Il prossimo Pixel Feature Drop è alle porte e tra le numerose novità riporterà sui Google Pixel una vecchia conoscenza.

