Tra le tante nuove feature lanciate nel corso del 2020 una delle più simpatiche è rappresentata dalla possibilità di combinare due emoji su Gboard per realizzare una faccina tutta nuova, con migliaia di possibilità con cui dilettarsi.

Emoji Kitchen, questo il nome di tale feature, è supportata soltanto su Android e per attivarla è necessario aprire la tastiera del colosso di Mountain View (la trovate sul Play Store) ed impostarla come predefinita, quindi andare nelle impostazioni di Gboard e assicurarsi che Suggerimenti di navigazione Emoji, voce all’interno della sezione Preferenze, sia abilitata.

Una volta attivata, per sfruttarla è sufficiente andare in una delle applicazioni supportate e digitare due emoji: il sistema fa apparire una striscia sotto il campo di testo con alcuni grandi adesivi suggeriti ed il primo da sinistra è una combinazione degli ultimi due emoji digitati.

App e faccine supportate da Emoji Kitchen

Purtroppo tale feature non è supportata da tutte le applicazioni Android ma soltanto da una parte, ad ogni modo probabilmente le più popolari:

Google Messaggi

WhatsApp

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook Messenger

Signal

TextNow

LinkedIn

Queste speciali combinazioni non sono però disponibili per tutte le faccine e ciò probabilmente è dovuto al fatto che gli sviluppatori di Gboard impiegano molto tempo per elaborare ciascun design, specialmente quelli che non sono un semplice mash-up di due emoji ma una combinazione più ponderata (per esempio, maiale + fuoco = pancetta oppure neve + fuoco = pupazzo di neve sciolto).

Nella galleria seguente le faccine supportate da Emoji Kitchen:

Lo staff di Android Police si è dilettato con questa funzionalità di Gboard ed ha condiviso alcuni degli esempi più simpatici realizzati. Eccone alcuni:

😶 + 😶 = faccia vuota

🤔 + 🤔 = hmmmmm mmmmm mmmmmm

📰 + 📰 = notizie importanti !!!!!

☕ + ☕ = tazza di tè forte

🤥+🤥 = grande bugiardo

🤠+🤠 = ciao partner!

😇+😇 = innocent Dr Strange

😷+😷 = The Masked Singer

🥶 + 🥶 = frozen

🤕 + 🤕 = ma dovresti vedere l’altro ragazzo

🤒 + 🤒 = anche il termometro ha preso la febbre

😣 + 😣 = sto per andare kaboom

🥱 + 🥱 = at the top of my lungs

😫 + 😫 = aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh

😔 + 😔 = la depressione

😉 + 😉 = finger gunz

Ecco tante altre possibili combinazioni:

Voi avete già sfruttato questa simpatica funzionalità?