Torniamo ad occuparci di Realme Ne07, nuovo smartphone di fascia media che il popolare produttore asiatico si appresta a lanciare sul mercato.

L’occasione giusta ci è fornita dall’apparizione in Rete di interessanti dettagli relativi ad una delle versioni speciali del nuovo smartphone di Realme, chiamata Starship Edition e caratterizzata da un design decisamente accattivante.

Cosa sappiamo di Realme Neo7 Starship Edition

Realme ha reso noto che la versione Starship Edition in colore argento presenta una decorazione della fotocamera che utilizza per la prima volta un design geometrico, realizzato utilizzando la tecnologia di lavorazione di precisione del metallo.

A dire di Xu Qi Chase, Vice Presidente di Realme Cina, lo schermo dritto, la cornice centrale verticale, le linee del pannello posteriore e il taglio geometrico degli angoli creano insieme un effetto tridimensionale che ricorda un’astronave spaziale.

Il produttore ci ha tenuto a curare il design del suo nuovo smartphone sin nei più piccoli particolari, così come testimoniato dalle seguenti immagini:

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Realme Neo7 non dovrebbero mancare un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K (2.780 x 1.264 pixel) e un sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali, un processore MediaTek Dimensity 9300 Plus, 6/8/12/16 GB di RAM, 256/512 GB /1 TB di memoria di archiviazione, una doppia fotocamera posteriore (con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 8 megapixel) e una batteria da 7.000 mAh (con il supporto alla ricarica veloce a 80 W).

Il lancio sul mercato cinese è in programma per mercoledì 11 dicembre 2024 mentre al momento non vi sono informazioni per quanto riguarda la commercializzazione di Realme Neo7 in Europa. Staremo a vedere.