In attesa della presentazione ufficiale di Realme Neo7, in programma per la prossima settimana, in Rete si sono diffuse quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche del nuovo smartphone di Realme.

Il dispositivo, infatti, è apparso nel database del TENAA, ente di certificazione cinese, grazie al quale abbiamo la conferma non solo della sua dotazione tecnica ma anche del design, caratterizzato da un ampio display e, sulla parte posteriore, da un particolare modulo fotografico nell’angolo in alto a sinistra.

Le principali caratteristiche di Realme Neo7

Stando al database del TENAA, il nuovo smartphone di Realme, con numero modello RMX5060, ha un peso di 231,4 grammi e la sua scocca ha dimensioni pari a 162,55 x 76,39 x 8,56 mm.

Animato da un processore MediaTek Dimensity 9300 Plus, Realme Neo7 può vantare un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate che potrebbe spingersi fino a 144 Hz e sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali.

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti dovrebbero avere la possibilità di scelta tra varie opzioni sia per la RAM (6 GB, 8 GB, 12 GB e 16 GB) che per la memoria di archiviazione (256 GB, 512 GB e 1 TB).

Passando al comparti imaging, lo smartphone di Realme dovrebbe poter contare su una fotocamera frontale da 16 megapixel dedicata a selfie e videochiamate e su una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 8 megapixel.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare un trasmettitore IR e una batteria da ben 7.000 mAh (con il supporto alla ricarica veloce a 80 W). Dal punto di vista software, infine, Realme Neo7 dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo l’interfaccia Realme UI 6 basata su Android 15.

Restiamo in attesa di informazioni dal produttore per quanto riguarda una possibile commercializzazione di questo smartphone anche nei mercati europei.