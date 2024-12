Il prossimo tablet di OnePlus non ha ancora un nome ufficiale, ma presumibilmente si chiamerà OnePlus Pad 3.

Anche se questo tablet Android non è ancora stato annunciato, i primi dettagli sul suo hardware sono appena trapelati per mano di un noto informatore.

Secondo Digital Chat Station il prossimo tablet OnePlus sarebbe animato dal chipset Dimensity 8350, lo stesso di OPPO Pad 3.

Il leaker afferma che il tablet sfoggerà un display da 11,6 pollici con risoluzione 2000 x 2800 pixel e frequenza di aggiornamento di 144 Hz e aggiunge che il dispositivo dovrebbe offrire una fotocamera principale da 8 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel.

Il tablet dovrebbe essere alimentato da una batteria da 9.520 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67 W.

OnePlus Pad 3 potrebbe essere OPPO Pad 3?

In effetti queste specifiche suggeriscono che probabilmente il prossimo tablet OnePlus sarà solo una versione rinominata di OPPO Pad 3, il che rappresenterebbe un passo indietro.

OnePlus 2 è animato dallo Snapdragon 8 Gen 3 e sfoggia un display da 12,1 pollici con risoluzione 2120 x 3000 pixel, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e luminosità di picco di 900 nit, inoltre offre una fotocamera principale da 13 megapixel.

Se non altro il presunto OnePlus Pad 3 dovrebbe costare meno rispetto ai precedenti tablet dell’azienda. La versione più economica di OPPO Pad 3 è disponibile in Cina a un prezzo equivalente a circa 275 euro, mentre il modello più costoso non supera i 400 euro. Se il prossimo tablet OnePlus avrà le stesse specifiche, probabilmente verrà offerto a prezzi simili.

Nel frattempo è iniziato il rilascio di OxygenOS 15 per OnePlus Pad 2, tuttavia le attese funzionalità AI arriveranno solamente a fine mese.