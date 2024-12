Ci eravamo lasciati nelle scorse ore con alcune indiscrezioni che suggerivano l’adozione, da parte della compagnia Realme, di batterie dall’alta capacità per i suoi futuri smartphone top di gamma. Proprio a tal proposito, in particolare, è stato ufficialmente confermato che Realme Neo7, lo smartphone di fascia media il cui lancio sul mercato cinese è previsto per il prossimo 11 dicembre, presenterà una batteria dalla capacità a dir poco significativa: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme Neo7: le specifiche tecniche ufficiali e previste

La compagnia ha ufficialmente annunciato che Realme Neo7 presenterà una batteria da ben 7000 mAh di capacità, superando dunque gran parte degli attuali smartphone top di gamma. Ricordiamo infatti la recente adozione da parte di Realme delle batterie in silicio-carbonio, che a parità di dimensioni sono caratterizzate da una densità energetica maggiore, a confronto delle batterie al litio tradizionali. Tale aspetto conferisce dunque una maggior autonomia e prestazioni più elevate allo smartphone. Ci saranno ripercussioni in negativo sul peso? Teoricamente no, e proprio questo è il vantaggio delle batterie in silicio-carbonio dove ad aumentare è la densità energetica.

Secondo i precedenti rumor, il nuovo modello di casa Realme offrirà il supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80 W di potenza, permettendo di effettuare un ciclo completo di ricarica in poco tempo. Tra le specifiche attese troveremo verosimilmente un display con risoluzione 1,5 K, alimentato da un processore Dimensity 9300+, che secondo l’informatore Digital Chat Station avrebbe registrato prestazioni piuttosto significative. Il nuovo modello Realme Neo7 potrebbe presentare la certificazione IP69, che ne garantirebbe dunque la resistenza rispettivamente alla polvere e all’acqua.

Realme Neo7 sarà disponibile in Cina con un prezzo di lancio fissato a 2499 yuan, pari indicativamente a circa 326 euro. Non conosciamo al momento una data d’uscita precisa di Realme Neo 7 per il mercato occidentale, che seguirà verosimilmente il lancio in Cina. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da parte di Realme, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.