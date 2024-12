La serie HONOR Magic7 si avvicina a grandi passi al lancio globale: dopo le affidabili anticipazioni riguardanti la data di lancio e il possibile prezzo di vendita, quest’oggi torniamo a parlare dei nuovi flagship della gamma per segnalarvi la possibilità di ottenere da subito un generoso buono sconto.

HONOR Magic7 e Magic7 Pro in arrivo: ecco come avere 200 euro di sconto

HONOR ha presentato Magic7 e Magic7 Pro in Cina alla fine di ottobre, ma per vedere almeno uno dei due modelli qui da noi dovremo aspettare gennaio, probabilmente gli ultimi giorni del mese. Sul sito ufficiale del produttore è accessibile una pagina teaser che consente di accaparrarsi un buono sconto da 200 euro per l’acquisto della serie Magic7: naturalmente sarà sfruttabile solamente a smartphone disponibili, e dando un’occhiata a termini e condizioni possiamo avere utili indicazioni in tal senso.

Il buono da 200 euro può essere richiesto attraverso l’iscrizione al sito, e in due modi: è possibile digitare il proprio indirizzo e-mail oppure il proprio numero di telefono per ricevere il codice tramite un messaggio di benvenuto. Il sito non cita esplicitamente due modelli, ma parla in modo generico di HONOR Magic7 Series: all’interno del regolamento viene fatto riferimento all’utilizzo del buono per “l’acquisto di un prodotto della serie HONOR Magic7“, di conseguenza immaginiamo che arriveranno entrambi i dispositivi (HONOR Magic7 e HONOR Magic7 Pro).

Considerando che le indiscrezioni non parlano esattamente di un prezzo di vendita contenuto, perlomeno per il modello di punta, questi 200 euro di sconto early bird potrebbero fare davvero comodo. Venendo alla data di uscita, le anticipazioni puntavano su un lancio fissato per il 27 gennaio 2025: nel regolamento dell’iniziativa leggiamo che il termine per le iscrizioni risulta il 28 gennaio 2025; il debutto della versione globale della serie HONOR Magic7 dovrebbe dunque avvenire il 27 o il 28 gennaio 2025.

Le versioni internazionali di HONOR Magic7 e Magic7 Pro non dovrebbero differire da quelle che abbiamo iniziato a conoscere con il lancio in Cina: sono caratterizzate entrambe dalla presenza del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, e si differenziano principalmente per quanto concerne il comparto fotografico (il Pro offre un teleobiettivo periscopico da 200 MP e un sensore per la profondità 3D affiancato alla fotocamera anteriore) e la batteria (5650 o 5850 mAh).

Per iscrivervi tramite indirizzo e-mail o numero di telefono e ricevere il buono sconto da 200 euro sull’acquisto della serie HONOR Magic7 potete recarvi a questa pagina. Quale dei due smartphone Android state aspettando di più?