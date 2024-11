Alla fine dello scorso mese HONOR ha lanciato in Cina due nuovi smartphone di fascia premium, ossia HONOR Magic7 e Magic7 Pro e nelle ultime ore sono emersi interessanti dettagli per quanto riguarda l’avvio della commercializzazione in Europa.

Ad occuparsi degli smartphone di HONOR è stato in particolare il popolare leaker RODENT950, che su X ha svelato sia la presunta data di lancio nel Vecchio Continente del modello Pro che quello che dovrebbe essere il suo prezzo.

Data di lancio e prezzo di HONOR Magic7 Pro

Stando al leaker, HONOR Magic7 Pro in Europa dovrebbe essere lanciato il 27 gennaio 2025 e il suo prezzo ufficiale dovrebbe essere più elevato rispetto a quello previsto per il mercato cinese: lo smartphone, infatti, dovrebbe essere venduto a 1.399 euro (con un aumento di 100 euro rispetto alla precedente generazione).

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, la versione europea dello smartphone di HONOR non dovrebbe discostarsi da quella cinese e ciò significa che gli utenti potranno fare affidamento sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ossia quella che è attualmente la migliore CPU disponibile sul mercato.

Queste sono le principali caratteristiche di HONOR Magic7 Pro (la scheda tecnica integrale la potete trovare qui):

display OLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2.800 x 1.280 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite con GPU Adreno 830

12 GB o 16 GB di RAM e 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 megapixel (1/1,3″, f/1.4-2.0, 24 mm), ultra grandangolare da 50 megapixel (f/2.0, 12 mm, 122° FoV) e teleobiettivo periscopico da 200 megapixel (zoom ottico 3x, 1/1.4″, f/2.6, 60 mm)

fotocamera anteriore da 50 megapixel (f/2.0, 90° FoV) con sensore di profondità 3D

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, GPS dual band, NFC, infrarossi, porta USB Type-C

certificazione IP68 e IP69

batteria da 5.850 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W, ricarica wireless da 80 W e ricarica wireless inversa

Sarà interessante scoprire se tali indiscrezioni, soprattutto quella relativa al prezzo, si riveleranno fondate.