Il (lungo) periodo del Black Friday è terminato, dopo averci regalato migliaia di offerte sulla tecnologia: come abbiamo visto, la Settimana del Black Friday Amazon è stata tra le iniziative più apprezzate, ma se non siete riusciti a trovare lo sconto giusto, niente paura. Sul sito sono disponibili tante nuove offerte, unite ad alcune che resistono oltre il periodo di scadenza. Andiamo a scoprire una selezione delle migliori occasioni da sfruttare post Black Friday su Amazon.

Le offerte del post Black Friday di Amazon: ci sono ancora tanti sconti

Ufficialmente, le offerte del Black Friday di Amazon si sono chiuse ieri, 2 dicembre 2024, con il Cyber Monday: in realtà, sul sito sono disponibili numerose proposte, tra nuove offerte e riproposizioni, in alcuni casi persino a prezzi migliori del periodo promozionale. Possiamo trovare sconti su smartphone Android, ma anche tablet Android, smartwatch, cuffie true wireless, accessori e tanto altro.

Offerte smartphone e tablet Android

Su Amazon sono tuttora attive diverse offerte riguardanti i prodotti Android, in particolare gli smartphone: continua ad esempio la proposta sull’ottimo CMF Phone 1 di Nothing, e su fasce di prezzo più alte possiamo trovare POCO F6 Pro 12-512 GB a un super prezzo e la sempre valida offerta di lancio di Realme GT 7 Pro (con ribasso e caricabatterie). Tra i tablet, spicca HONOR Magic Pad 2.

Offerte smartwatch e cuffie

Lato wearable Amazon non si tira indietro: nonostante il termine del periodo promozionale, sul sito sono disponibili tutte le seguenti offerte su smartwatch e cuffie true wireless, alcune delle quali con prezzi persino migliori del Black Friday.

Altre offerte

Queste erano solamente alcune delle offerte post Black Friday a disposizione su Amazon: se volete dare uno sguardo alle proposte attive in queste ore potete seguire il link qui in basso