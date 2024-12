Il Cyber Monday entra nel vivo e seppur non ci siano tantissime nuove offerte, qualcosa di fresco c’è. Una di queste è senza dubbio quella riguardante Motorola Edge 50 Neo, smartphone di fascia media lanciato alla fine della scorsa estate e attualmente proposto a un super prezzo su Amazon. Vediamo come approfittarne subito.

Motorola Edge 50 Neo: ricarica wireless, pOLED, eSIM, IP68 e teleobiettivo

Se state cercando un nuovo smartphone Android e non volete spendere tanto, ma al contempo non volete accontentarvi di un modello con qualche mancanza di troppo, allora fareste bene a dare un’occhiata al Motorola Edge 50 Neo proposto su Amazon. Come ormai dovreste sapere, sul noto sito di e-commerce sono disponibili in questi giorni le offerte della Settimana del Black Friday, e uno dei più recenti e interessanti modelli della casa alata può contare su uno sconto davvero niente male.

Motorola Edge 50 Neo mette a disposizione uno schermo pOLED LTPO da 6,4 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz, ed è mosso dal SoC MediaTek Dimensity 7300: al fianco di quest’ultimo trovano spazio 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il produttore ha deciso di integrare un totale di quattro fotocamere: sul retro c’è spazio per una tripla fotocamera con sensore principale Sony LYTIA 700C da 50 MP, supportato da un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (con PDAF) e da un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e PDAF.

La batteria è da 4310 mAh e supporta non solo la ricarica rapida cablata TurboPower da 68 W, ma anche la ricarica wireless (non sempre scontata a queste cifre). Non mancano certificazione IP68 contro acqua e polvere, classificazione MIL-STD-810H e supporto alle eSIM (con connettività 5G). Ulteriori dettagli nella scheda tecnica di Motorola Edge 50 Neo.

Lo smartphone dispone di Android 14 con personalizzazione Hello UI: tra le funzionalità che vale la pena citare troviamo Smart Connect, che estende l’esperienza mobile a una smart TV o a un display esterno, o può persino sincronizzarsi con un PC. La casa alata promette un supporto davvero niente male: cinque aggiornamenti di Android e cinque anni di patch di sicurezza.

Motorola Edge 50 Neo ha esordito al prezzo consigliato di 429 euro (versione 8-256 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su Amazon a una cifra decisamente più interessante: in queste ore di Cyber Monday è disponibile a 284,92 euro invece di 324 euro (precedente offerta), con cover inclusa nel prezzo. Se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile, la consegna avviene in un giorno.

La stessa offerta è proposta da Unieuro con l’extra sconto del 25% visibile a carrello. Per approfondire potete consultare la nostra recensione di Motorola Edge 50 Neo.