Il periodo del Black Friday sarà anche quasi giunto al termine, ma le promozioni non accennano a smettere online e nelle grandi catene. MediaWorld ha infatti lanciato una nuova serie di sconti per l’ultima gamma di smartphone di Google, che come sappiamo comprende Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, ai quali possiamo aggiungere un ulteriore sconto grazie all’extravalutazione dell’usato.

Protagonisti indiscussi di questo Black Friday 2024 sono stati però i Google Pixel 9, smartphone su cui MediaWorld ha voluto contare per il suo Gran Finale di offerte. Grazie allo sconto online e all’extravalutazione dell’usato sono praticamente imperdibili: vediamo i dettagli su come approfittare di questa incredibile promozione.

Riscopriamo in breve i Google Pixel 9

Come già sappiamo, gli smartphone di Google di quest’anno contano un totale di tre modelli all’apparenza simili, ma con alcune caratteristiche diverse. Google Pixel 9, il più economico dei tre, è dotato di un display OLED da 6,3 pollici FullHD e un picco di luminosità massimo di 2700 nit. Cuore pulsante dell’intera gamma è il Tensor G4 progettato da Google stessa, che in accoppiata ai 12 GB di memoria RAM mira a ottimizzare le prestazioni dell’intelligenza artificiale. La batteria da 4700 mAh con ricarica rapida cablata fino a 27 W garantisce un’ottima autonomia, mentre sul versante fotografico il dispositivo vanta un sensore principale da 50 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare da 48 megapixel. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione e alla scheda tecnica di Pixel 9.

Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL sono invece gli smartphone ideali per chi è alla ricerca del meglio che può offrire Google. Da un lato abbiamo Pixel 9 Pro con il suo display LTPO da 6,3 pollici, dall’altro Pixel 9 Pro XL con un display LTPO da 6,8 pollici. L’unica altra differenza tra i due modelli risiede nella batteria, con una capacità di 4700 mAh e ricarica rapida cablata fino a 27 W per il modello Pro e una capacità di 5060 mAh e ricarica rapida cablata fino a 37 W per il modello Pro XL. Il resto delle specifiche tecniche è uguale per entrambe le versioni: troviamo al loro interno lo stesso processore Tensor G4 accompagnato da 16 GB di RAM, mentre il comparto fotografico vede l’aggiunta di un teleobiettivo da 48 megapixel. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Pixel 9 Pro XL e nella scheda tecnica di Pixel 9 Pro e in quella di Pixel 9 Pro XL.

Tutti i Pixel 9 in sconto da MediaWorld con valutazione extra dell’usato garantita

In queste ore MediaWorld ha avviato una nuova campagna di sconti che include tutta la gamma dei Google Pixel 9, con particolare enfasi sul taglio di memoria da 256 GB. Nello specifico la nota catena offre Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL ad un prezzo, rispettivamente, di 799 euro, 899 euro e 999 euro. Nel caso di Pixel 9 e di Pixel 9 Pro XL è possibile acquistare allo stesso prezzo anche la variante con 256 GB di memoria interna.

La vera novità risiede però nella Supervalutazione dell’usato garantita di 150 euro. Vale a dire che consegnando in negozio un qualunque smartphone per il ritiro dell’usato, MediaWorld aggiungerà in automatico 150 euro di valutazione extra che verranno immediatamente detratti dal prezzo finale del dispositivo acquistato.

Per ricevere una stima della valutazione del dispositivo da dare in permuta potete fare riferimento alla pagina dedicata. Attenzione, però: anche nel caso di dispositivo non funzionante con valore pari a 0 euro, MediaWorld aggiungerà comunque i 150 euro di valutazione extra. Unico requisito, in questo caso, è il seriale dello smartphone che deve essere ben leggibile.

Se acquistate online e volete usufruire del servizio di valutazione usato per scontare ulteriormente il prezzo finale, sarà necessario selezionare “Ritiro in negozio” e come modalità di pagamento “Pagamento al ritiro in negozio”. Facendo quindi due calcoli, considerando solamente la valutazione garantita di 150 euro, potete portarvi a casa Google Pixel 9 a 649 euro, Google Pixel 9 Pro a 749 euro e Google Pixel 9 Pro XL a 849 euro.

